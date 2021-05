MHD : Après sa sortie de prison, il revient avec le bouillant : King Kong

MHD fait un retour fracassant avec ‘Afro Trap Part 11 : King Kong’

MHD est arrivé très vite et très fort, quelques mois seulement après son premier freestyle posté sur son compte Facebook en 2015, le voilà parti sur une tournée internationale. Il a rapidement fait l’unanimité et a imposé son style “Afro Trap” dans le monde entier.

Des plus gros festivals Européens, aux stades en Afrique ou Coachella, MHD est devenu plus qu’un phénomène, un symbole.

Son premier album est double platine en France et à l’export, des singles de dimant et platine en pagaille, allié à une consécration médiatique internationale. Son deuxième album confirmant ce succès inédit, MHD multiplie les collaborations internationales Wizkid, Major Lazer, Diplo, Salif Keita… Sa série Afro trap a fait danser les clubs du monde entier. Arrivée de l’été oblige, le prince de l’Afro Trap revient aujourd’hui avec le onzième volet de sa série “Afro Trap part.11 : King Kong” accompagné de son clip.