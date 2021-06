Naps et Bosh se font lyncher avec leur clip « Vamos »

Il y a une semaine, Dj Quick a dévoilé une collaboration inédite très attendue avec Naps et Bosh pour ce qui pouvait s’annoncer comme un hit en puissance entre l’auteur du tube du moment avec “La Kiffance” et celui qui s’est fait connaitre avec le rôle de Karnage dans la série “Validé” puis son single “Djomb” sauf que les auditeurs ont été un peu déçus et n’ont pas hésité à s’exprimer pour en faire part sur Twitter.

Le single « Vamos » de Naps et Vamos est extrait de la compilation “Mal Luné Music” présentée par DJ Quick sortie le 11 juin dernier avec les participations de Ninho & Hamza, Alonzo, Timal, SCH, Lefa, Bolémvn ou encore Da Uzi, alors que le clip cette collaboration vient de dépasser les 300 000 vues sur Youtube, les auditeurs ont exprimé une certaine déception sur ce featuring pourtant prometteur s’annoncant comme un possible hit de l’été avec une sonorité estivale.

Malheureusement pour les trois artistes le titre n’a pas vraiment convaincu les auditeurs qui se sont exprimés sur Twitter avec des nombreuses critiques suite à la mise en ligne du clip sur YouTube. « Mais j’en reviens pas que autant de français écoute Naps. C’est si nul. J’ai pas écouté le son mais je suis sur que son couplet est le moins bon. Comment peut on écouter ça sérieusement et apprécier, ça me dépasse. », « Une dizaine de smic investis pour clipper le son le plus nul du siècle. Ca m’a fait mal aux oreilles, donc je signale. » ou encore « J’ai rarement entendu une mer*e pareille. Je kiff Naps de fou mais sur ce morceau son flow musical est désastreux sa mère. », ont réagi les internautes sur Twitter comme vous pouvez le découvrir ci dessous.

Mdrr j’ai juré achetez vous des oreille de ouf il est meme pas dans le rythme — PSG. 🖤 (@PSG45777) June 9, 2021

Naps quand il a fait rimer « les couverts » avec « à découvert » pic.twitter.com/QcW53AIGYi — RapAtlas (refollow) (@RapAtlas_) June 9, 2021

C’est nul mdr — Felix (@felixlerennard) June 9, 2021

oh comment c’est éclaté — Damien (@damien_hsn) June 9, 2021

J’ai rarement entendu une merde pareille — S H I R O 🌒 (@Shironeeeki) June 9, 2021