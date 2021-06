Naps réalise un exploit qu’aucun artiste français n’a réussi en 2021

Déjà certifié single de diamant « La Kiffance » de Naps devient le morceau le plus streamé de l'année sur Spotify France avec plus 40 Millions d’écoutes sur la plateforme, un bel exploit.

Le succès se poursuit pour Naps avec son hit “La Kiffance”, fraichement certifié single de diamant, le première fois que cette certification tombe en France pour un morceau paru cette année, le rappeur français vient encore de battre un autre record avec son tube de l’été qui risque de tourner en boucle les prochaines semaines à la radio et dans vos soirées.

En début d’année, Naps avait annoncé la date de sortie de son prochain album intitulé “Les mains faites pour l’or” avant de repousser la parution du projet au 2 avril 2021, l’opus sera ensuite certifié disque d’or avec plus 50 000 ventes quelques semaines après sa sortie. L’album de 27 titres comporte des nombreuses collaborations avec Zaho, Jul, SCH, Soolking ou encore Le Rat Luciano mais c’est avec un morceau en solo que le rappeur Marseillais réussit à faire un gros carton.

Porté par son clip qui totalise plus de 44 millions de vues, rapidement le single “La Kiffance” extrait de cet album s’annonce comme un tube en puissance. Naps trône en première place du Top Singles sur les plateformes de streaming pendant plusieurs semaines avant de perdre sa place en tête il y a quelque jours, devancé par Soso Maness et PLK avec “Petrouchka” mais cela ne l’empêche pas de franchir un nouveau cap avec son tube en devenant le morceau le plus streamé de l’année sur Spotify France en cumulant plus 40 Millions d’écoutes, “C’est vraiment « La Kiffance » Merci la Team c’est grâce à vous tous ÇA !!!” a-t-il commenté sur Instagram pour annoncer la nouvelle et remercier ses fans.

L’artiste vient également de fêter sa dernière certification avec son hit dans TPMP invité par Hanouna pour interpréter le titre sur le plateau télévisé de l’émission avant de recevoir son trophée des mains de l’animateur, ce dernier a félicité Naps à cette occasion.