Soso Maness contre la légalisation du cannabis, il révèle pourquoi !

Alors qu’il fait un carton avec son tube Petrouchka en compagnie de PLK et que son nouvel album a pris la première place du Top Album cette semaine, Soso Maness poursuit la promotion de son projet, il était récemment de passage dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock, l’occasion pour le rappeur Marseillais de s’exprimer au sujet de la légalisation des stupéfiants.

Au cours d’une émission la semaine dernière, Soso Maness s’est exprimé sur différents sujets comme celui de la légalisation du cannabis qui fait souvent débat, des nombreux pays ont commencé la légalisation de certains stupéfiants mais pour le moment en France cela n’est pas à l’ordre du jour, l’artiste Marseillais a un avis bien tranché sur le sujet.

“Moi, je suis contre la légalisation des stupéfiants. A Marseille par exemple, avec le nombre de terrains qu’il y a entre 15 et 25 ans, ça emploi entre 10 000 ou 15 000 personnes. Si demain n’ont plus de travail, tu crois qu’ils vont faire quoi ? Braquage, agression à la personne, violence… Malgré tout, les réseaux, les terrains font en sorte qu’il ait un certain calme.” a déclaré Soso Maness avant de poursuivre son explications “Ces petits qui ont l’habitude d’avoir leur 150, 200 Euros par jour, si demain ils n’ont plus cet argent sur ma vie ça va être une dinguerie”.

Lors d’un récent entretien avec Mehdi Maïzi dans son émission Le Code sur Apple Music, Soso Maness s’était aussi confié sans concession sur son passé carcéral, “Il y a des rappeurs qui ne sont pas vraiment conscients. Moi y a des gens qui pensent que je mens quand je dis que j’ai perdu une tonne d’amis. J’aurais aimé te dire que j’ai perdu personne, c’est triste, mais c’est une vraie réalité” avait-il expliqué avant de conclure, “Ces rappeurs qui sont dealers, armés le dimanche après-midi pendant un clip, j’aimerais bien les avoir avec moi aux Baumettes et demander aux jeunes là-bas si Soso ment ou pas”.