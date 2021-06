Joey Starr clash sévèrement Kool Shen et l’insulte au passage

Il y a des tensions entre les deux membres du groupe NTM

Les 22 et 23 novembre 2019 au palais omnisports de Paris-Bercy, après quasiment 10 ans d’absence sur les scènes françaises, Joey Starr et Kool Shen se sont réunis afin de remonter sur scène pour deux dates de concerts, “La Der”, les deux derniers de l’histoire du groupe NTM avant de sortir un album live de cette ultime prestation.

Depuis le début des années 90, le duo Joey Starr et Kool Shen a mis le feu sur scène dans les concerts du Suprême NTM. porte-drapeau du hip-hop en France avec 4 albums devenus des classiques du Monde De Demain à That’s My People, les deux rappeurs s’étaient mis d’accord fin 2019 pour deux ultimes concerts afin d’interpréter une dernière fois les morceaux qui ont marqué l’histoire du groupe Parisien devant les fans avec DJ Pone et R-Ash ainsi que quelques invités mais cette époque est révolue.

Dans une interview accordée ces derniers jours, Joey Starr a eu des morts très durs envers son ancien acolyte. Le film « Suprêmes » en tournage, un long métrage biographique sur l’histoire du groupe qui devrait sortir le 24 novembre 2021, en parallèle de ce projet Didier Morville de son vrai nom était de passage dans l’émission de The Call afin de présenter la cinquième saison de son podcast Gang Stories et a évoqué sa relation actuellement avec Kool Shen, « il y a 2 semaine j’ai appris que Kool Shen m’avait bloqué sur son téléphone depuis 3 mois » a-t-il confié d’emblée.

Le journaliste questionne ensuite le rappeur pour tenter les raisons de ce blocage et des explications, « Il est trou du c**, il est trou du c** ! Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi ! » lâche le Jaguar Gorgone, l’interviewer lui propose ensuite d’essayer le rappeler pour s’expliquer et se réconcilier mais il en remet une couche, « Quoi ? Je vais faire quoi ? Il n’a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse ». Des mots durs de Joey Starr envers son compère de toujours alors qu’ils devront prochainement débuter la promotion du film « Suprêmes » retraçant le parcours des deux rappeurs français. A noter toutefois qu’ils ont déjà eu des différends à plusieurs reprises par le passé avant de finalement toujours se retrouver.