Moqué sur son physique vieillissant, Orelsan répond magistralement avec humour

Il y a dix jours, un cliché d’Orelsan qui a été diffusé sur la toile a suscité des nombreuses réactions. Le rappeur originaire de Caen très discret depuis plusieurs mois apparait sur la photo en question avec changement physique assez vieillissant notamment concernant sa chevelure grisonnante ayant interpellée les internautes sur les réseaux sociaux qui n’ont pas hésité à se moquer de lui.

Quasiment absent du game depuis la parution de la réédition de son dernier album en date “La fête est finie” et le report des dates de sa tournée en raison de la crise sanitaire en France causée par la pandémie du COVID-19, Orelsan vient enfin de faire son retour en musique en dévoilant sa collaboration inédite avec Ninho sur le single Millions produit par Phazz & Skread extrait de la compilation No Limit, un projet de collaborations du label Mansa Music. Un titre en commun que les deux rappeurs français ont clippé, la vidéo est disponible depuis quelques jours et cumule plus de 1,6 millions de vues sur Youtube.

Le membre du groupe les Casseurs Flowters avec Gringe était absent musicalement depuis sa collaboration avec Oxmo Puccino sur le titre Ma life issu de l’album La nuit du Réveil paru au mois de septembre 2019. Pour marquer le coup de son retour, il a annoncé la mise en ligne du clip sur son compte Instagram en postant un extrait vidéo du clip et en répondant avec humour aux réactions à la fameuse photo sur son changement physique qui lui avait valu d’être comparé à une “vieux de 80 balais” ou encore à une “vielle du cdi” en ajoutant le message. “C est partiiiiii le clip avec Ninho est dispo, le lien est en story. Réalisé par Gregory Ohrel. Prod Skread et Phazzmusic Clique pour savoir si je ressemble à la vieille du cdi“.

Une réaction pleine d’autodérision d’Orelsan avant d’annoncer dans la foulée ses prochaines dates de concerts avec les 16, 17, 18 et 19 mars 2022 à l’Accor Arena de Paris pour retrouver son public sur scène après une longue absence.