Wejdene se fait clasher par un média Twitter, agacée par l’oubli de son album

Wejdene s’est faite remettre en place !

Ce vendredi l’interprète du single “Coco” sera de retour dans les bacs et sur les plateformes de streaming avec la réédition de son premier album “16” dont la jeune chanteuse a décidé il y a quelques jours d’avancer la date de sortie du projet en raison d’une fuite.

En effet Wejdene a connu une mauvaise mésaventure avant de sortir la réédition de son projet initialement fixée à la date du 9 avril, un “leak” sur Internet des nouveaux morceaux de l’album a obligé la protégée de Feuneu à décaler cette date au 2 avril. Cette nouvelle version de l’opus renommée “16 (ou pas)” sera donc disponible en écoute dès ce vendredi et comporte deux invités, le rappeur Jul avec qui elle avait collaboré en fin d’année dernière sur l’album du Marseillais ainsi qu’Hatik pour une connexion inédite entre eux.

“Ma réédition sortira finalement le 2 avril mes amours. Donc vendredi prochain. j’ai hâte” a-t-elle annoncé en début de semaine sur son compte Instagram avant d’ajouter au sujet du morceau “Merci” extrait de la réédition, “Un morceau dans lequel je remercie Feuneu (son manager) pour avoir cru en moi, et m’avoir amené jusqu’ici quand rien ne m’était prédestiné. Aussi, merci à vous, mes fans qui me donnent la force et me soutiennent tous les jours. Love sur vous. Rendez-vous vous le 2 avril pour la réédition, déjà disponible en précommande sur toutes les plateformes de streaming.”.

Ce soir le média Twitter “Kultur” suivi par plus de 400 00 internautes a présenté comme chaque semaine les sorties des projets de rap à venir en cette fin de semaine, “Ce vendredi, on aura droit aux albums de KEKRA, NAPS et LEFA !” avec des photos des différents artistes. Le tweet a interpellé Wejdene pour l’absence de l’annonce de la sortie de sa réédition, elle a retweeté la publication avec le commentaire “Tchip“. Le média a ensuite réagi dans la foulée, “T’es une rappeuse ?“, en effet la description du profil de Kultur indique clairement “Rap FR & US”, “Artiste Française” a-t-elle finalement répondu pour conclure l’échange qui n’a pas manqué de susciter des nombreuses réactions sur le réseau social.