Booba : ses cambrioleurs et des joueurs du PSG arrêtés et jugés

Booba victime du même gang que des joueurs du PSG

L’affaire date d’il y a quelques mois, au mois de mars dernier une équipe de malfaiteurs avaient cambriolés les domiciles des joueurs de l’équipe du Paris Saint Germain Marquinhos et Angel Di Maria, ce gang de voleurs avait déjà auparavant ciblé les appartements de Booba, de l’animateur Patrick Sébastien et des autres joueurs du club Parisien, arrêtés par la police, les individus vont enfin être jugés par la justice pour les faits de « vols en réunion » et « association de malfaiteurs ».

Au mois de décembre 2018, l’ancien capitaine du PSG, Thiago Silva s’était fait cambriolé pour un groupe de sept personnes, à l’époque le préjudice avait été évalué à près de 1,2 million d’euros, un peu plus tôt s’était le domicile de l’attaquant Eric Maxim Choupo-Moting aujourd’hui au Bayern Munich qui avait été pris pour cible avec de son côté un préjudice estimé à environ 600 000 euros pour des objets de valeurs comme de la maroquinerie et des bijoux.

Sept individus originaires du quartier de la Goutte-d’or dans le 18ème arrondissement de Paris ont été formellement identifiés par les enquêteurs avant d’être interpellés il y a déjà plusieurs mois. Ils ont ensuite relié ce gang à des autres vols dont celui du logement de Booba au mois de décembre 2018 situé à Boulogne-Billancourt ou encore de Patrick Sébastien à l’été 2019. Les malfaiteurs avaient réussi à pénétrer dans le domicile du rappeur français en son absence par une porte-fenêtre avant d’emporter un petit butin avec des montres de luxe, des vêtements, des bagages de luxe ou encore du matériel multimédia pour un préjudice total évalué à 450 000 euros. “Alors, bande de petits fils de p***, on me cambriole ? Hein ? C’est pas bon ça, c’est pas bon…” avait réagi à l’époque des faits sur Instagram B2O et il avait même proposé une récompense de 20 000 euros pour retrouver son ordinateur portable sur lequel il y a avait des titres inédits de son nouvel album.

Deux personnes sont au centre de cette série de cambriolages d’après les dernières révélations de RMC ce lundi, le jugement de cette affaire va avoir lieu cette semaine. ous les vols ont été commis par Mohamed S. surnommé « Jet Li » ou bien encore « Le Chat » et Abdelazim G, ils sont passés par une fenêtre pour renter dans le logement vide au moment des faits. Les sept prévenus avaient tous un casier chargé et vont comparaitre devant la tribunal à partir de ce mercredi 23 juin pour « vols en réunion » et « association de malfaiteurs ».