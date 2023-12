Jul : des fans pensent aller à son concert et se retrouvent à un spectacle d’enfants

Alors qu’il vient de décrocher un nouveau disque d’or avec son album La Route est longue, Jul a fait l’actualité dans la presse en Suède pour une raison vraiment insolite : des fans du rappeur marseillais ont imaginé le voir en concert, sauf qu’ils se sont trompés et ont confondu l’événement avec un spectacle pour les enfants.

En Suède, Jul veut dire Noël, sauf que certains de ses fans ne le savent visiblement pas ! Des parents du pays scandinave se sont étonnés que la billetterie pour un spectacle nommé « Jul och Kul » au prix de 5 euros la place se soit rapidement retrouvée sold out et ont déploré ne pas pouvoir acheter de billets pour cet événement auprès des organisateurs.

Les fans de Jul confondent un spectacle pour enfants avec un concert du rappeur !

Surpris du succès de leur spectacle avant sa représentation, les producteurs ont fait quelques recherches pour comprendre, face aux nombreuses sollicitations des parents attristés dans l’impossibilité d’y inscrire leurs enfants. Ils se sont rendus compte que les acheteurs étaient en réalité des fans de Jul.

« On a envoyé un email à tous ceux qui avaient acheté des billets pour leur expliquer la situation, que c’est des enfants sur scène et non pas Jul, et qu’ils pouvaient se faire rembourser », a déclaré l’adjoint à la culture de la ville de Kungälv, en charge de l’organisation de cet événement pour les enfants à l’AFP à l’occasion des fêtes de fin d’année et non d’un concert de Jul en Suède. Face à l’erreur des fans du rappeur, la municipalité a bien évidemment proposé de les rembourser pour que les enfants puissent bien assister à ce spectacle de Noël. Elle a expliqué que c’est sans doute une Intelligence Artificielle qui a causé cette erreur en renvoyant les auditeurs du chanteur sur le site web suite à une mauvaise interprétation du mot « Jul » avant que l’information ne soit relayée par des membres de la communauté du rappeur annonçant sa venue dans la ville suédoise.

Le spectacle ayant eu lieu dans la matinée de samedi dernier devant 350 personnes s’est finalement bien passé, les parents ont pu y assister avec leurs enfants et les fans de Jul ont récupéré leur argent.