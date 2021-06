EURO 2020 : Il n’y aura plus de bière face aux joueurs musulmans

Il y a dix jours après la victoire de l’équipe de France de football face à l’Allemagne (1-0) pour le premier match de l’EURO 2020 des Bleus, Paul Pogba s’était inspiré de Cristiano Ronaldo qui avait retiré les bouteilles de Coca-Cola face à lui en déplaçant une bouteille de bière de Heineken posée sur la table devant lui, les deux marques de boissons étant les sponsors officiels de la compétition.

Le geste de CR7 avait même fait chuter l’action de Coca-Cola faisant perdre des millions de dollars à la célèbre marque de soda américaine alors que celui de Pogba vient de faire réagir les responsables de l’UEFA qui ont décidé de ne plus placer des bouteilles Heineken face aux joueurs de confession musulmane lors des conférence de presse. Musulman pratiquant le milieu de terrain français avait retiré la bouteille car il ne souhaite pas que son image soit associée à une marque de bière, la consommation d’alcool étant interdite par sa religion.

D’après le quotidien d’information britannique, The Daily Telegraph, pour la suite du tournoi les entraineurs et les joueurs pourront désormais s’opposer à ce que une bouteille d’une marque d’alcool soit mise en place devant eux face à la presse pour des raisons religieuses. L’UEFA a toutefois expliqué qu’il y a une différence notable entre supprimer une bouteille d’alcool pour des motifs religieux et des bouteilles de soda qui ne sont pas favorables à un mode de vie sain ce qui peut entrainer une sanction en infligeant une amende au joueur concerné.

Cette décision fait suite à la scène du 15 juin de Paul Pogba, une bouteille de bière de la marque Heineken était posée sur la table face à lui, le milieu de terrain de Manchester United avait fait un geste rappelant celui de l’attaquant Portugais, il avait décidé de poser la bouteille en question au sol sans faire de commentaire sur son geste mais la vidéo était ensuite devenue virale sur Internent et très commentée dans les médias. Le N°6 des Bleus ne souhaitait visiblement pas faire la promotion d’une marque de bière en raison de sa religion interdisant la consommation d’alcool.