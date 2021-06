Pour La Fouine, Paul Pogba est surcoté !

Pogba, je trouve qu’il est un peu surcôté

Après sa récente interview pour le média Interlude dans laquelle il avait confié que selon lui le rap français est en avance sur le rap américain, La Fouine continue d’assurer la promotion de son dernier album XXI et vient d’accorder un entretien à GQ pour une nouveau format présenté par le média à l’occasion de l’EURO 2020 avec la Tier List spéciale football.

Le rappeur de Trappes a repris les hostilités cette année avec un nouvel opus promotionné avec les singles « Millions » et « Sacoche », ainsi que des collaborations en compagnie de Kofs et Dinor, toutes les deux clippés. Afin de poursuivre la promo de ce projet, La Fouine était de passage dans les locaux de GQ France pour parler football de Lionel Messi, Karim Benzema, Ronaldinho, Cavani, Kanté ou encore Paul Pogba, il a donné son avis sur de fan de football des nombreux joueurs.

Dans le concept de cet entretien, l’ancien membre de la Teams BS a livré sa Tier List football, sur un tableau comportant différentes cases tel que « Goat », « très bon joueur », « correct », « surcoté » et « sous-coté ». Il a classé les joueurs présents sur des cartes dans les catégories affichées tout en expliquant les raisons de son choix et il a émis quelques critiques concernant Paul Pogba. Un joueur dont La Fouine attend bien plus dans ses performances sur le terrain et qu’il espère voir progresser dans son jeu car il en a les capacités d’après lui.

« Pogba est pour moi un super joueur. Moi quand je regarde ses matchs je kiffe mais je trouve qu’il est un peu surcôté. Parce que, quand on voit l’évolution de Pogba on attend beaucoup plus de lui tu vois.» explique Laouni avant d’ajouter « J’espère qu’il va bien se ressaisir parce que c’est un super joueur avec un potentiel incroyable. Mais on a envie de le voir un niveau plus haut. », en espérant que le milieu de terrain français de Manchester United puisse élevé son niveau de jeu pour aider l’équipe de France à remporter l’EURO 2020.