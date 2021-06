Sofiane prêt à signer Fred Musa sur son label après son freestyle ? Fianso réagit !

La grande première de Fred Musa n’a pas échappé à Fianso, pour la première fois l’animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock s’est lancé dans une freestyle et a réalisé une grosse performance validée par les auditeurs, la vidéo a même cumulé plus de 400 000 visionnages sur la chaine Youtube de la radio en moins d’une semaine.



Alors qu’il anime l’émission phare du rap français sur Skyrock depuis plusieurs années en enchainant les interviews des plus grands rappeurs français, Fred Musa n’avait encore jamais pris le micro pour se lancer dans la musique. Une époque qui est désormais révolue, l’animateur s’est résolu à tenter l’expérience avec réussite la semaine dernière en plein direct dans le Planète Rap de Caballero & JeanJass pour la promotion du dernier projet du duo.

Pour cette grande première Fred Musa s’est lâché en balançant quelques punchlines et avec une pique adressée à Mehdi Maïzi mais sur le ton de l’humour. « Mehdi Maïzi à la poubelle » ou encore « tu ne fais qu’aboyer, j’apprécie qu’à moitié » a-t-il rappé dans son freestyle. Une prestation qui a interpellé un fan de Sofiane “Fianso il attend quoi pour signer Fred Musa chez Affranchis music ?“ a-t-il questionné sur Twitter pour lui demander d’engager le présentateur de Skyrock sur son label Affranchis music, “Je sais pas” avec un émoji d’un visage haussant les épaules tout en mentionnant le rappeur du 93 qui a répondu à l’animateur, visiblement amusé pas ce tweet.

Un message auquel Sofiane a donc réagi impressionné par le freestyle de Fred Musa, “Les collaborateurs du service « Spécial Marketing » sont au taquet mon Fred !!!! What the BUZZZZZ”, a-t-il commenté, un bel échange sur le réseau social entre l’animateur et le rappeur qui vient de sortir son nouvel album “La Direction” qui avait pris la première place du Top Album à sa sortie.