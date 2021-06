Paul Pogba marque un but incroyable et fait le signe de Kaaris !

Alors que le milieu de terrain de l’équipe de France n’avait plus marqué avec les Bleus depuis la finale de la Coupe du Monde en 2018 face à la Croatie, Pogba a marqué un superbe but ce lundi soir face à la Suisse après 38 tirs sans réussir à tout le chemin des filets avant de s’inspirer d’un célèbre geste de Kaaris pour sa célébration.

A la 73ème minute de jeu, Paul Pogba a donné deux buts d’avance à la France avec une frappe contrée de Karim Benzema, le joueur de Manchester United a réalisé une magnifique frappe enroulée du pied droit à plus de 20 mètres du but adverse face à un Yann Sommer impuissant. Le ballon s’est logé en plein dans la lucarne gauche du gardien de but Suisse.

Riska valide le geste !

Après son but, il a repris une de ses anciennes célébrations que l’ancien joueur de la Juventus de Turin avait pour habitude de réaliser en Italie, le double rotor de Kaaris que le rappeur Français a effectué à plusieurs reprises dans ses clips, un geste symbolisant la force.

Malheureusement se but n’a pas suffit à la France, l’équipe de Suisse a réussi à revenir dans le match en toute fin de rencontre sur un but de Gavranovic à la 90ème minute de jeu sur une perte de balle de Pogba. Alors qu’il vient encore de se faire clasher sur Instagram par Booba, Riska a ensuite réagi dans la foulée à cette dédicace en postant la vidéo de la célébration sur son compte Twitter avec le message, “Double Rotor à vie la gestu ne trompe pas”.

Double Rotor à vie la gestu ne trompe pas 😏 @paulpogba ✅🔥 pic.twitter.com/MyEccl8Glz — KAARIS (@KaarisOfficiel1) June 28, 2021