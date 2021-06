C’est le tube du moment ! Soso Maness et PLK font un véritable carton avec le single Petrouchka extrait de l’album du rappeur Marseillais “Avec le temps“. Le titre qui est une reprise du chant russe Kalinka a inspiré le Youtubeur BLC TV pour reprise très réussie sous la forme d’une parodie avec les joueurs de l’équipe de France de football.

Numéro 1 au classement du Top Singles et sur Spotify depuis sa sortie, le titre de cette collaboration inédite entre Soso Maness et PLK est devenu en quelques semaines un hit. Le clip approche même les 30 millions de vues sur Youtube en moins d’un mois d’exploitation. Le morceau a été source d’inspiration pour BLC TV, habitué a faire des parodies des titres de rappeurs comme Vald, Lil Nas X, Jul, Booba ou encore de Wejdene récemment, le Youtubeur suivi par plus de 340 000 abonnés s’est attaqué la semaine dernière à Petrouchka.

Ce dernier a dévoilé une version hymne de l’équipe de ce single. “Deux étoiles sur le maillot, notre équipe triomphera, un seul but ramener l’euro, fait le doublé et son s’en va, bleu blanc rouge sur le drapeau, gare à ceux qu’on croisera, Allemagne ou pas, on s’en bat les coui**es, même en trichant, ils nous battent pas” chante-il dans les paroles du début de son remix pour soutenir les Bleus pour la suite de l’EURO.

Les joueurs de l’équipe France vont affronter ce soir lors des huitièmes de finale de la compétition la Suisse et en attendant les fans des Bleus peuvent s’ambiancer sur cette parodie. De quoi soutenir les champions du monde en titre qui espèrent remporter ce tournoi après avoir battu l’Allemagne puis fait match contre la Hongrie et le Portugal.