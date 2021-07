Kaaris : l’explication sur la célébration de Pogba inspirée de sa gestuelle

Malgré l’élimination de l’équipe de France, Kaaris a réagi à la célébration de Paul Pogba après qu’il ait marqué un superbe but en seconde période face à la Suisse afin de donner deux buts d’avance aux Bleus mais cela n’a pas suffi pour obtenir la qualification en quart de finale de l’Euro.

Le milieu de terrain de Manchester United a repris la gestuelle de Riska réalisée dans ses clips pour fêter sa magnifique frappe en pleine lucarne, découvrez l’explication sur ce signe des mains du rappeur.

La signification du geste de Pogba inspiré par Kaaris

“Double Rotor à vie la gestu ne trompe pas” s’est exprimé K2Aris sur Twitter pour saluer la dédicace de Pogba. Ce geste nommé double rotor fait référence à l’un des nombreux surnoms du rappeur Sevranais, “K double Rotor” et il s’agit également du signe que le rappeur effectue avec les deux bras parallèles dans plusieurs clips. Une gestuelle rendue célèbre avec le clip du morceau Zoo, un classique du rap français ayant marqué l’esprit du public à sa sortie, extrait de l’album Or Noir paru en 2013.

“C’est ça le signe, c’est la force, la puissance.” s’était expliqué Riska sur la représentation de cette gimmick lors d’une interview avec Mouloud Achour dans son émission Clique au mois d’octobre 2013. Un geste que Paul Pogba apprécie et qu’il a d’ailleurs repris plusieurs fois lorsque le numéro 6 de l’équipe de France évoluait encore à la Juventus de Turin.

Les deux hommes s’étaient d’ailleurs rencontrés en 2014 sur le plateau télévisée de la chaîne BeIN Sports, le champion du monde Français était l’invité du présentateur Alexandre Ruiz dans son émission Le club du dimanche et il y avait convié comme invité surprise Kaaris. Malheureusement la célébration du joueur de l’équipe de France ne lui a pas porté chance, il a perdu le ballon sur le but de l’égalisation des Suisses avant que les Bleus ne soient éliminés lors de la compétition lors de la séance des tirs au but.