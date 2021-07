Kery James adresse un beau message d’hommage au peuple Algérien

Après avoir dévoilé son clip très cinématographique “Le goût de vivre” co-réalisé avec Leila Sy la semaine dernière sur Youtube dans lequel Kery James s’exprime pour la première fois sur la crise sanitaire en livrant sa vision critique et acerbe d’une société dirigée par la peur. L’ancien membre d’Ideal J a rendu hommage aux Algériens à l’occasion de fête de l’indépendance du pays le 5 juillet dernier.

Kery James adresse un magnifique message aux Algériens

Kery James en postant une photo sur son compte Twitter vêtu du maillot de l’équipe de football d’Algérie floqué du numéro 94 qui représente son département avec le message : “Originaire d’Haïti, un pays qui paye encore le prix de l’indépendance, en ce jour particulier, je ne peux qu’avoir une pensée pour tous les Algériens, Algériennes et tous les peuples qui ont résisté et résistent encore contre l’oppression”. L’artiste a ensuite conclu sa publication avec un second tweet, “Une Afrique fortifiée, ne sera rien d’autre qu’une Afrique unifiée”.

Kery James est également à l’affiche d’un concert engagé et positif au Zénith de Paris avec le groupe IAM qui aura lieu le 4 septembre prochain, le Positive Urban Festival. Un concert événement organisé par Positive Planet, positif et engagé, le festival lutte contre les discriminations. La totalité des bénéfices engendrés à l’issue de l’événement, contribuera à la création de 150 emplois dans des quartiers populaires.

En phase avec les problématiques sociétales et environnementales actuelles, le festival vise à promouvoir l’écologie, l’égalité et l’inclusivité par le prisme de l’économie positive. En plus de l’écologie, la valeur première, affichée et revendiquée par l’évènement se veut être l’égalité des chances, qui mène à son objectif principal : Développer des programmes accompagnant la création et le développement des entrepreneurs et entreprises positives.

