Booba : l’intégralité de son catalogue enfin disponible en Afrique

Universal Music Africa étend son partenariat de distribution exclusive avec le rappeur français Booba en Afrique.

L’accord inclut pour la première fois en Afrique la distribution du catalogue de Booba ainsi que ses prochaines sorties. UMA et BOOBA lancent le label 92i AFRICA pour soutenir les talents du rap africain avec les signatures de DopeBoy Dmg (Sénégal) et de Didi B (Cote d’ivoire). Universal Music Africa (UMA) qui est une filiale d’Universal Music Group, leader mondial du divertissement musical, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique de distribution exclusive panafricaine avec le rappeur et entrepreneur Booba et son Label Tallac Records.

Le catalogue et les sorties à venir de Booba sur le continent africain

Grâce à cet accord, l’ensemble du catalogue de l’artiste, qui comprend 10 albums réalisés en l’espace de deux décennies, sera disponible pour la première fois sur le continent et comprendra également les futures sorties.

L’accord marque également le lancement de 92i Africa, une nouvelle division de sa marque 92i – en partenariat avec Universal Music Africa. Le label se concentrera sur la signature et le développement des meilleurs talents africains en matière de rap et de musiques urbaines. 92i Africa vient d’annoncer les signatures de DopeBoy DMG (Sénégal) et Didi B (Côte d’Ivoire). 92i Africa fournira également une série de services à ses artistes, notamment des partenariats de marque et de marketing, la production de concerts live et tournées.

Booba est l’un des artistes de rap français les plus populaires de tous les temps, battant des records de ventes, tout en obtenant de nombreux disques certifiés Diamant (x8), Platine (x17) et Or (x15) en France.

Ses performances live ont également battu des records en France faisant de Booba le premier rappeur à remplir à guichet fermé l’Accor Aréna de Paris, d’une capacité de 2.000 places (à deux reprise), et La Défense Aréna, d’une capacité de 40,000 places. Son dernier album « Ultra », sorti en mars 2021 a déjà dépassé les 300 millions de streams dans le monde au cours des premiers mois de sa sortie.

Producteur de renom, Booba a découvert et développé des artistes à succès, dont Damso, Shay et Bramsito. Grâce à ses liens forts avec l’Afrique, Booba s’appuiera sur 92i Africa et son partenariat avec Universal Music Africa comme une plateforme de développement pour aider les talents africains à se développer et à élargir leur public.

B2O va produire des artistes Africains

92i Africa aura également pour vocation de soutenir l’écosystème musical en Afrique et d’aider à mettre en lumière la richesse de la culture musicale du continent.

Booba est connu pour être un homme d’affaire et un entrepreneur hors pair, ayant lancé plusieurs marques et magasins de vêtements à succès, dont la Piraterie, Unkut et Disconnected. Il possède également sa propre marque de whisky, D.U.C.

92i Africa se lance avec la signature du rappeur sénégalais DopeBoy DMG, un artiste talentueux et polyvalent qui rappe et chante en wolof (dialecte sénégalais), en anglais et en français. DopeBoy DMG est issu de l’un des collectifs rap les plus influents du Sénégal, Reptyl Music.

Son premier single en tant qu’artiste solo, « Respect », sortira cette semaine chez 92i Africa. 92i Africa compte également dans ses rangs le rappeur ivoirien Didi B, qui est déjà une figure marquante du hip-hop africain. Ancien membre du groupe Kiff No Beat, il est connu pour une décennie de tubes. Le premier single de Didi avec 92i Africa « Big Boss », est d’ores et déjà sorti.

Booba est un des artistes rap les plus importants

Franck Kacou, Directeur Général d’Universal Music Africa, a ajouté : « Booba est l’un des artistes rap les plus importants et les plus influents, inspirant les nouvelles générations de talents hip-hop français et africain depuis des décennies. C’est un artiste et un entrepreneur dont l’Afrique est très fière, et c’est donc un honneur de contribuer à rendre son catalogue de musique révolutionnaire disponible sur le continent pour la première fois. Nous sommes ravis de collaborer avec lui pour faire de 92i Africa, un foyer pour certains des artistes les plus passionnants d’Afrique, et de les aider à faire un pas en avant sur la scène mondiale. ».

