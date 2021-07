Damso et Dinos excellent dans le clip “Du mal à dire”

Une connexion incroyable entre Damso et Dinos

Dinos dévoile son nouveau clip et ce dernier est très attendu. Après avoir présenté la 2ème partie de son projet pour former au final “Stamina.Memento”, Dinos collabore à nouveau avec de nombreux artistes tel que Damso, Tiakola, Charlotte Cardin, Benjamin Epps et Lossapardo.

Une pépite, les deux rappeurs en featuring c’est un chef d’œuvre

Aujourd’hui, le rappeur du 93 nous dévoile le clip du morceau “Du mal à te dire” en featuring avec le rappeur Belge, Damso. Un visuel esthétique dans lequel les deux artistes se livrent sans détours. Un clip signé Hugo Bembi et composé par Ken&Ryu à découvrir en vidéo dès maintenant.

Dinos a toujours été perçu comme l’un des rappeurs les plus talentueux de sa génération et s’est rapidement démarquer par son écriture. Avec son deuxième album paru en novembre 2019 nommé « Taciturne. » Dinos a franchi un cap avec son premier disque d’or. Il a ensuite imposé sa vision artistique sur son troisième Album « Stamina, » avec les featurings de Nekfeu, TayC, Laylow, Da Uzi ou encore Leto. Ce projet est certifié disque d’or au bout de deux mois et le rappeur décide de le conclure avec la sortie de « Stamina, Memento ».

