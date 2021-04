FootKorner se clash avec La Piraterie et balance des dossiers sur Booba

Alors qu’il avait annoncé à l’occasion de la sortie de son ultime album Ultra prendre du recul sur le monde musical cela n’a pas empêché Booba de faire son retour avec une collaboration sur le nouvel album de son protégé SDM sur le single “Daddy” et il continue toujours d’être actif sur Instagram grâce au profil de La Piraterie qui vient de s’embrouiller avec le compte de la chaîne de magasins certifiée par la street, Foot Korner dans un clash assez improbable.

Booba continue donc de faire parler de lui sur les réseaux et cela ne semble pas prêt de s’arrêter mais pour une fois ce n’est pas directement lui la cause de l’embrouille. En effet le compte Instagram de la marque de vêtements “La Piraterie” dont l’ancien membre du groupe Lunatic est partenaire a posté un message pour indiquer que le profil risque d’être censuré après des nombreux signalements sans donner la raison exacte de ses messages d’avertissement. “Ayant étés fortement signalés par tous les lâches de ce game nous sommes obligés de repasser en mode neutre/sans opinion pour le bien de la page. Ils veulent encore nous faire. Mais ce n’est que partie remise. La Piraterie gagne toujours à la fin. Merci de votre compréhension” peut-on lire sur la publication.

Dans ce post aucun nom n’a été cité mais le compte Instagram de Foot Korner a répondu à ce message en mentionnant La Piraterie visiblement ciblé par cette déclaration selon eux, “On signale personne nous tu le sais très bien, c’est ta petite avocate Anne Ciberon qui t’a dit joue pas au c** avec une enseigne, Puma va plus te payer et comme t’as plus que Puma pour t’acheter ta vie t’as tout effacer et tu fais croire à tes derniers fans que t’es signalé” expliqué le profil de la chaîne de magasins avant d’adresser une pique contre Kopps en faisant une référence aux accusations de d’achat des streams avec des sociétés Chinoises, “On parlera de notre usine commune en chine au prochain round que tu déclencheras“.

Le compte Instagram de l’enseigne n’a pas lâché l’affaire et a publié un cliché de B2O en train de se prendre en photo avec son smartphone ayant une coque FootKorner avec le message, “Ca va très bien se passer @lapiraterieofficial. On va te trouver des clients.”. “C’est ça, on t’a donné la force quand t’étais rien pour t’aider sans rien attendre en retour… Mais tu finiras comme les autres traîtres, tu nous as bien s*cé pendant des années… on en a vu défiler des dizaines comme toi. Cries pas victoire trop vite petit” a répondu dans la foulée le compte La Piraterie.

Par la suite Footkoner a enchainé avec un screen d’une ancienne conversation privée avec Booba, le rappeur français y propose de venir dans une boutique de la marque pour faire une séance de dédicaces. B2O a finalement apaisé les tensions après les échanges tendus en expliquant qu’il ne s’adressait pas à la marque de vêtements dans sa première publications pour dénoncer les signalements du compte de la Piraterie, “Laisse nous en paix. Garde la même énergie au moment voulu. Si on parlait de toi on aurait cité ton nom. Repose toi #paix #mesderniersfansiladit (rires)”.