Laylow fait sensation avec son album et enflamme Twitter

Ce vendredi MHD a fait son retour très attendu dans les bacs avec son album “Mansa” mais c’est un autre rappeur français qui a fait sensation avec la sortie de son nouvel opus auprès des auditeurs sur Twitter, il s’agit de Laylow avec “L‘étrange histoire de Mr. Anderson”.

En effet Laylow s’est rapidement retrouvé N°1 des tendances en France sur Twitter la nuit dernière suite à la parution de son opus sur les plateformes de streaming, les internautes ont fait l’éloge du rappeur originaire de Plaisance-du-Touch en banlieue de Toulouse. Le projet de 20 morceaux comporte plusieurs invités, Damso sur le titre “R9R-Line”, Hamza pour le single “Window shopper Part. 2”, Alpha Wann et Wit pour “STUNTMEN”, Fousheé et Nekfeu sur “Spécial” ou encore Slowthai avec le morceau “Fallen angels” et il s’annonce déjà comme un véritable succès.

Les internautes saluent sa performance

“L’étrange histoire de Mr. Anderson” est le second album de Laylow après “Trinity” paru l’année dernière, le projet a été annoncé au début du mois de juin avec un court-métrage d’un peu plus 20 minutes mis en ligne sur YouTube. Le single “STUNTMEN” est l’unique titre extrait de cet opus que le rappeur a décidé de dévoiler avant sa sortie.

Un nouveau succès en prévision pour Laylow

Cela n’a pas empêché de susciter l’engouement des fans, les Twittos ont donc commenté en masse sur le réseau social la sortie du projet avec des milliers de réactions, les auditeurs ont comparé cet album à “Trinity”, les titres “Lost Forest”, “R9R-Line”, “Iverson” et aussi la collaboration avec Hamza sont les morceaux les plus cités dans le Top Tweets en France dans la soirée, vous pouvez découvrir le projet en écoute ainsi que les meilleurs réactions des internautes.

Laylow nous a offert deux pépites en deux ans.. “LEHDMA” “TRINITY” pic.twitter.com/27935LeeJJ — WRLD (@wrld_mag) July 15, 2021

Personne: Laylow quand Il a fait les transitions incroyables dans son album : pic.twitter.com/WBqiuuYGrb — 𝑷𝒂𝒖́𝒍𝒐 𝑱𝒓. 🇮🇹 (@wshcpolux) July 15, 2021

«Ce n’est pas la fin qui compte, c’est le chemin la clé.

Ton chemin. C’est ton histoire. Alors, écris-la. Coûte que coûte. Même si elle est… Étrange.» Laylow. Mr. Anderson. pic.twitter.com/r6HnVStc7Q — Interlude (@interludefrance) July 15, 2021

Faut vraiment remercier tous les producteurs et l’ingé son qui ont bossé sur l’album de Laylow, le travail derrière est colossal — S H I R O 🌒 (@Shironeeeki) July 15, 2021

Le studio quand Laylow et Damso ont enregistré R9R-LINE pic.twitter.com/afrjwAxIVL — Denz’L (@Denzel27_) July 15, 2021

Imagine tu sors l’album de l’année 2 années de suite mdrr T’es grand Laylow t’es TRÈS GRAND pic.twitter.com/p0Tho9IV2w — Grim 🐟 (@Grimkujow_) July 15, 2021

Respect à Laylow pour le message sur les violences conjugales c’est important et les rappeurs devraient faire de même plus souvent — BestOfHamza 📞 (@BestOfHamza) July 15, 2021

Être en pleine ascension et avoir les couilles de sortir un projet conceptuel dont toi seul en détiens les clés.. un album personnel qui ne marchera peut-être pas.. mesdames et messieurs Laylow est au sommet de son art — Billy ☄️🧡 (@RebeuDeter) July 15, 2021