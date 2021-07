Mohamed Henni démonte FIFA 22 sur l’absence de l’Algérie

Mohamed Henni a encore frappé, après son énorme coup de buzz avec sa rumeur sur le transfert de Mbappé au Real Madrid que la presse Espagnole a repris, le célèbre youtubeur s’en est pris à Electronic Arts suite à la première annonce de présentation du jeu FIFA 22.

La nouvelle version du jeu vidéo FIFA est très attendu par les gamers et les fans de football chaque année. Comme tous les fans avant la sortie de la nouvelle édition programmée pour la rentrée prochaine, les premières informations viennent d’être dévoilées. Mais cela n’a pas plu à Mohamed Henni qui a fait part de son énorme déception dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux pour exprimer son mécontemment.

Mohamed Henni milite pour l’Algérie dans FIFA

En effet l’influenceur franco-algérien fan football et supporter de l’Olympique de Marseille espère depuis plusieurs années que l’équipe d’Algérie figure dans le jeu. Malgré les très bonnes performances des Verts ces derniers mois, l’équipe n’est toujours pas jouable dans FIFA 22. Une situation qui agace passablement Mohamed Henni alors que la présence des équipes nationales est une négociation entre l’éditeur EA SPORTS et les différentes fédérations pour l’obtention d’un accord, chaque version de FIFA étant un jeu sous licence.

Comme un vrai supporter, le Youtubeur a exprimé son indignation face à l’absence de l’Algérie, champion d’Afrique en titre et qui selon lui mérite amplement sa présence au contraire d’autres équipes plus faibles comme par exemple l’Australie. “Je suis dégouté. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’Algérie dans FIFA, pourtant il y a l’Australie. Au classement FIFA, on est 30e. Pourquoi mettent-ils les autres équipes ? Il y a l’Australie, la Belgique et non pas l’Algérie ?” commente-t-il avant de poursuivre, “Dans FIFA 2022, la devise, c’est dis-moi qui tu joues et je te dirais qui tu es. Je repère les nationalistes. Quand un joueur au FIFA joue avec Mahrez et qu’il veut marquer qu’avec Mahrez, tu es sûr que le joueur d’en face est un Algérien”.

