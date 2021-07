Mohamed Henni plus fiable que Marca ? il réagit à son buzz sur Mbappé

Avec ses 1,77 millions d’abonnés sur Youtube, Mohamed Henni a fait un énorme buzz le weekend dernier dans la presse sportive en Espagne, des nombreux médias du pays ont affirmé que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid dès cet été en citant le Youtubeur comme source de information.

En effet l’influenceur Marseillais a enflammé l’Espagne ces derniers jours avec une déclaration sur le départ de Mbappé vers le Real, le célèbre journal Mundo Deportivo a repris les propos de Mohamed Henni en prenant au sérieux son information tout en le citant comme une source fiable car c’est un proche de Karim Benzema. Face à l’ampleur prise par révélation du Youtubeur, ce dernier a décidé de s’expliquer pour calmer les rumeurs lancées par la presse.

Dans une vidéo posté sur son compte Instagram, Mohamed Henni s’est moqué de la situation. Il nuance ses propos et explique que son objectif était simplement de « mettre les boules aux Parisiens. Et ca a marché », l’influenceur précise qu’il ne s’attendait pas à ce que cela prenne une telle proportion. En France, la presse connait le phénomène Marseillais et ne s’est d’ailleurs pas laissée piéger par cette déclaration, “Je suis une source beaucoup plus fiable que Marca” s’est-il amusé à commenter sur Twitter.