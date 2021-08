Wejdene clashée pour sa participation à Danse avec les stars, elle réplique

Alors que Wejdene vient d’être officialisée au casting de la prochaine édition de “Danse avec les stars” diffusée sur TF1, la jeune chanteuse a subi quelques critiques pour sa participation à l’émission et a répondu aux haineux en affichant l’un d’eux dans une story.

A la rentrée prochaine, Danse avec les stars va faire son grand retour sur TF1 après deux années d’absence. Pressenti depuis plusieurs semaines au casting de l’émission pour cette nouvelle saison, les noms des chanteurs Tayc et Wejdene ainsi que de la comédienne Lucie Lucas viennent d’être confirmés par TF1 ce lundi 2 aout.

Moquée par les internautes, elle répond !

Mais certaines personnes ne semblent pas du même avis que la protégée de Feuneu, des détracteurs n’ont pas hésité à se moquer d’elle après cette annonce. “Regardez pas la saison, vos yeux vont piquer si vous êtes déjà fâchés” a par exemple commenté l’un d’eux suite à l’annonce de TF1 du casting pour la prochaine saison de Danse avec les stars sur le compte Instagram de l’émission qu’elle a décidé d’afficher.

“Le casting de cette année commence mal…”, “C’est une blague j’espère?”, “Déception totale”, “D’un côté je me dis que ça va être un carnage, de l’autre il faut absolument que je vois ça !”, “J’ai peur pour la suite du casting, j’attends cette émission avec tellement d’impatience mais là …” peut-on également lire dans les nombreux commentaires du post ce qui a interpellé Wejdene. Elle a relayé un message pour y répondre avec la légende, “Vos commentaires ridicules là” et un émoji mort de rire, la jeune artiste n’est pas donc clairement pas affectée par les moqueries et va tenter de prouver son talent de danseuse.

“L’équipe de Danse avec les stars m’a prévenu que le rythme était très intense et qu’il fallait que je m’engage vraiment. Puis ils m’ont dit qu’ils me voulaient, et cela m’a arrangée, car je voulais aussi vraiment faire l’émission” a-t-elle confié au journal le Parisien sur sa détermination à participer l’émission en précisant qu’elle compte bien se surpasser car son images est en jeu. L’interprète du tube “Coco” a aussi déclaré vouloir remporter l’épreuve et qu’elle compte travailler très dur pour y parvenir.

A lire également : Feuneu millionnaire à 25 ans, le manager de Wejdene jubile sur Instagram