Quand Lacrim et Mister You mettaient du shit dans les CD

Une technique commerciale de génie mais illicite

Même s’ils n’ont plus collaboré ensemble depuis quelques temps, Lacrim et Mister You ont toujours été très proches depuis le début de leur carrière dans le rap et ont travaillé ensemble à des nombreuses reprises notamment au début des années 2000 avant d’être connu.

Après sa condamnation en 2007 dans une affaire de stupéfiants, Mister You décide de ne pas se rendre à la justice et de devenir un fugitif tout en continuant en parallèle de produire des nouveaux morceaux. En 2009, le rappeur de Belleville présente sa mixtape “Arrête You si tu peux” dans laquelle il défie la police avant d’être arrêté quelques mois plus tard suite à une cavale de deux années.

Lacrim a tout confessé à Tonton Marcel

A cette époque avant d’être incarcéré, Mister You lance une étonnante technique de commercialisation totalement illicite pour sa mixtape avec l’aide de Lacrim. Ce dernier récupère des plaquettes de résine de cannabis, puis les deux compères décident de glisser quelques grammes de résine de cannabis dans chaque exemplaire du projet “Arrête You si tu peux” pour augmenter les ventes et cela fonctionne de suite avec 500 copies écoulées en une seule journée.

C’est parti comme des petits pains

Une anecdote étonnante que Lacrim avait révélé il y a quelques années devant la caméra de Tonton Marcel lors d’une interview pour le site N-Da-Hood. “Un truc qui ne s’est jamais fait dans le rap français” commente le journaliste au sujet de Mister You. “Je sais, j’étais avec lui” confirme El Tigre avant d’expliquer dans les détails. “Je l’ai fait avec lui, on a découpé, on mis dans les CDs. On a ramené sans le dire au mec du magasin. Le mec du magasin a appelé You mais il voulait pas lui répondre. J’ai pris le téléphone. Le mec avait rien vu, il a dit ‘C’est parti comme des petits pains. Ramène moi 200 encore.’ Les gens sont revenus achetés des CDs juste pour fumer. Le gars, il a pété un plombs et a dit ‘Faut plus jamais faire ça, les gars'” a-t-il conclu.

