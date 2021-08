Booba attaque sans aucun respect Gims et Demdem

Gims et Demdem moquées sans aucune pitié par Booba et ca fait mal !

Booba est déterminé à ne rien lâcher à Gims et Demdem. A l’aide du compte Instagram de La Piraterie, B2O ne manque une occasion de commenter une publication sur les réseaux ou encore l’actualité du moment de Meugui pour lui adresser un tacle et il n’oublie pas de s’en prend également à sa compagne ainsi que de s’attaquer à la vie privée du couple.

Booba a fait de Gims l’une de ses cibles favorites sur les réseaux sociaux tout comme son compère Black M sur ses récentes ventes. Gandhi Djuna de son vrai nom répond par intermittence aux provocations et souvent de manière subliminal. Dernièrement le DUC s’était amusé de l’annonce des prochains featurings avec des artistes américains du rappeur de la Sexion D’Assaut et l’avait aussi accusé d’avoir plagié un morceau de Meek Mill. Cette fois-ci c’est pour un hommage au Roi du Maroc, Mohammed VI que l’autoproclamé Boss Du Rap Game a réagi avec un message assez explicite.

Gims et DemDem font vomir Booba

“Majesté, Je vous adresse à Vous et l’ensemble du peuple marocain bien aimé, mes meilleurs vœux à l’occasion de aid Chabab. Puisse Allah tout puissant Vous assister dans la continuité de ce que vous avez fait de notre beau pays et pour le continent africain.” a déclaré Gims dans une publication Instagram pour adresser ses vœux au Roi du Maroc dont il est proche avant de conclure “Merci pour votre soutien permanent, je me sens plus que jamais chez moi, heureux. Longue vie au roi”. Sa femme Demdem a ensuite commenté la publication avec un émoji cœur pour valider cette déclaration. Sauf que même pendant la période des vacances, les clashs ne s’arrêtent jamais pour Booba qui n’a vraiment pas apprécié cette dédicace.

Le rappeur de 44 ans a en effet posté une capture d’écran de la publication sur le profil de La Piraterie avec le message, “Gims, DemDem vous deux vous êtes vraiment les deux plus gros aspirateurs à fou*re que la Terre ai jamais porté, j’ai vomi carrément.” ainsi que des émojis mort de rire, de quoi relance une énième fois les hostilités entre eux avant de dévoiler son prochain single intitulé “Variant” à paraitre prochainement.