Sadek s’attaque sévèrement à Niro, “C’est une victime !”

Mais que se passe-t-il avec Sadek ? En plein clash avec Leto puis avec Booba contre qui il adresse des nombreux piques sur Instagram, Twitter ou encore Snapchat, l’artiste du 93 a décidé d’une façon assez étonnante de s’en prendre à Niro. C’est sur le réseau social à l’oiseau bleu qu’il s’est lâché alors que le boss du label Ambition Music est toujours resté à l’écart des embrouilles entre les rappeurs.

Sans aucun filtre, Sadek s’exprime ouvertement sur ses réseaux sociaux depuis ce mois d’aout et n’arrête plus de faire parler avec ses attaques contre les autres rappeurs français ou encore contre les influenceurs. Cette fois-ci il vient d’adresser un message virulent à l’artiste de Blois, Niro. Les deux rappeurs français ont pourtant collaboré ensemble en 2012 sur le single “Canette” extrait de la mixtape “La légende de Johnny Niuuum”.

Sadek s’est battu, Niro a couru…

Johnny Niuuum a balancé ses 4 vérités à Niro avec qui il ne semble donc pas être en bon terme, les deux artistes sont visiblement en froid depuis quelques années. Il a tout d’abord relayé sur son compte Twitter une vidéo postée par un internaute du rappeur de Blois en concert en train d’interpréter le morceau “Millenials (Génération Y)” et la légende “C’est pour Sadek ça”. Dek-Sa a ajouté le message “Non lui, c’est une victime. Il s’est caché quand je me suis fait niq*er par les mecs d’Aulnay en studio (8 vs 1). Il était en bas enfermé avec l’ingé son, que je meurs de suite si c’est faux. Je ne peux pas le cité, il n’a pas de buzz et je suis une pu*e à Buzz”.

Sadek reproche à Niro ne pas l’avoir aidé lors d’une altercation en studio face à 8 personnes. Ce dernier serait resté dans une autre pièce pour ne pas s’immiscer dans cette bagarre, il l’accuse aussi d’être une victime et de ne pas avoir de buzz. Dek-Sa poursuit ensuite avec un second tweet, “Sadek s’est battu , Niro a couru. Merci Despo” commente-t-il en ajoutant un émoji cœur en faisant ici référence au titre “J’ai plus d’ennemis que Gainsbourg” de Despo Rutti paru en 2018 dans lequel ce dernier balance “C’est des mythos, c’est pas des mecs de rue, t’aurais dû dire ‘j’ai tout compris comme Despo’ avec ta vieille dédicace. Sadek est resté, Niro a couru, il a fui les météores de Pégase”. Une anecdote confirmée par le rappeur du 93 dans ses tweets, Niro n’a pas répondu aux attaques, ni fait de commentaire à ce sujet pour l’instant.

Non lui c’est une victime il s’esr cache quand je me suis fait niquer par les mecs d’Aulnay en studio (8 vs 1) il était en bas enfermé avec l’ingé son , que je meurs de suite si c’est faux je peux ps le cité il a pas de buzz et je suis une pute à Buzz 😃😃😃😃 https://t.co/Re7SgKSows — sadek (@Sadekniuum) August 29, 2021