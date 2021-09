Booba rêve de revoir Kaaris en face pour se battre et l’accuse d’adultère

Alerte adultère balance B2O !

Booba veut toujours en découdre avec Kaaris et vient le faire avoir très clairement. B2O n’a pas digéré le fait de n’avoir pour régler cette embrouille dans l’octogone en 2019 suite à l’organisation avortée d’un combat de MMA entre eux pour tenter de mettre fin à leur clash dont depuis cette annulation Riska ignore le DUC malgré les provocations à répétitions.

Au début du mois d’août, Booba n’a pas oublié de fêter l’anniversaire des trois ans de son altercation avec Kaaris à l’aéroport d’Orly. La rixe entre les deux rappeurs français a marqué les esprits et les images ont tourné en boucle sur les réseaux à l’époque. “C’est le 3ème anniversaire de la bataille d’Orly aujourd’hui. Top 3 des arcs Twitter all Time” avait posté comme message le 1er aout dernier Kopp dans une story Instagram avant de poster une vidéo du témoignage d’un soi-disant compagnon de cellule du rappeur Sevranais qui de son côté n’avait fait aucun commentaire sur cette regrettable date d’anniversaire.

Kaaris y faut absolument que je te recroise

Après la bagarre Riska et B2O ont eu le droit à un petit séjour un prison avant de devoir payer les réparations pour les dommages causés et une amende. Tout ceci ne semble pas avoir décourager l’ancien membre du groupe Lunatic pour affronter son rival et il continue de s’en prendre au Dozo pour se moquer de sa vie privée, de ses ses ventes ou sortir des gros dossiers croustillants. K2A n’est pas affecté par les multiples attaques et reste imperturbable mais cela n’empêche pas Booba d’espérer le croiser un jour pour se encore battre contre lui. “Kaaris y faut absolument que je te recroise je te supporte pas c’est une dinguerie ! En même temps, je ne supporte pas grand monde” a déclaré le Duc de Boulogne sur Instagram alors que l’artiste Sevranais est actuellement en vacances à Dubai.

Booba s’est ensuite moqué de Kaaris en commentant son passage la vidéo dans le restaurant du célèbre chef turc Burak, “On dirait un jardinier le boug” s’est-il amusé au sujet de la tenue de son ennemi vêtu d’un tablier avant de l’accuser d’adultère, “Alerte adultère!!! Armand est à Dubaï avec Marion la fille avec qu’il vient d’avoir un garçon dans le dos de Linda. Le 1er qui nous envoie photos/vidéos des 2 tourtereaux… Contactez nous en DM” a-t-il balancé. L’interprète du classique “Zoo” est reste sans réaction et poursuit tranquillement son séjour aux Émirats arabes unis.