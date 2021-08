Booba fête l’anniversaire de la rixe d’Orly avec Kaaris à sa manière

Booba n’a pas manqué de célébrer à sa façon les 3 ans de sa fameuse altercation avec Kaaris à l’aéroport d’Orly. Tous les fans de rap français se souviennent du 1er août 2018 lorsque B2O et Riska accompagnés de leurs équipes respectives se sont retrouvés face à face avant qu’une violente bagarre n’éclate.

C’était il y a trois années ce dimanche que Booba et Kaaris avaient défrayé la chronique en s’affronter à Orly. L’altercation avait également impliqué des membres de l’entourage du DUC et du rappeur de Sevran. L’incident survenu lorsque les deux rappeurs se sont croisés dans l’aéroport avait fait la Une de tous les médias à l’époque. Leurs équipes respectives en sont venues aux mains lors de cette rencontre inattendue. Les images de la rixe filmées par des témoins de la scène avaient été diffusées en boucle à la télévision à l’été 2018 et avaient fait un buzz phénoménal sur les réseaux sociaux. Des milliers d’internautes avaient relayé les vidéos et commenté les séquences de cette échauffourée.

Booba célèbre les 3 ans d’Orly

La bagarre avait causé quelques blessés légers, des nombreux retards de vols ainsi que plusieurs dégâts notamment dans une boutique de Duty-free. Les deux artistes avaient ensuite passé plusieurs jours (19) en détention provisoire durant le mois d’août avant d’être condamnés à 18 mois de prison avec sursis ainsi que d’une amende de 50 000 euros puis de devoir verser plus de 45 000 euros pour les dégâts occasionnés. Booba avait ensuite tenté de régler cette affaire en organisant un combat dans l’octogone face à Kaaris. Après des négociations difficiles pendant près de neuf mois sur les termes du contrat et notamment le lieu de l’événement, l’artiste Sevranais avait finalement décliné la proposition et a refusé de monter sur le ring face au DUC.

Ce dimanche 1er août 2021, Kopp a décidé de marquer le coup des 3 ans de cet incident en postant plusieurs stories sur le compte Instagram de La Piraterie. Le rappeur français exilé à Miami a relayé les anciennes vidéos de l’altercation, un tweet avec le message, “C’est le 3ème anniversaire de la bataille d’Orly aujourd’hui. Top 3 des arcs Twitter all Time” ou encore le témoignage d’un supposé détenu ayant partagé la cellule avec Riska pendant sa détention. Le Dozo n’a de son côté fait aucun commentaire sur cette date d’anniversaire et semble visiblement moins fier que son rival d’en être venu aux mains ce jour là.

