Lil Uzi Vert : On sait pourquoi il n’a plus son diamant sur le front

On connait les raisons de l’absence du diamant de Lil Uzi Vert sur son front. L’extravagance a failli couter très cher au rappeur Américain. En effet ce qui devait arriver, arriva, pendant un concert il s’est fait arracher son piercing à 24 millions d’euros par un individu présent dans le public mais heureusement tout s’est bien terminé pour lui.

Ce diamant n’a causé que des problèmes à Lil Uzi Vert

Au mois de février dernier, Lil Uzi Vert a choqué tout le monde avec la pose sur son front d’un nouveau piercing insolite. L’auteur de “XO Tour Llif3” s’est fait greffer sur le visage un diamant tout rose de 10 à 11 carats, un bien acheté chez le célèbre joaillier Elliot Eliantte pour lequel il a économisé pendant trois ans. Sauf que porter ce bijoux présente un risque car il attise des nombreuses convoitises, l’artiste a récemment pu le constater sur scène.

Sur les dernières photos de Lil Uzi Vert postées via les réseaux ou encore dans le clip de sa dernière collaboration avec Meek Mill pour le titre “Blue Notes 2” mis en ligne la semaine apparait, il apparait sans son fameux diamant implanté sur le visage mais avec un piercing plus classique. Le média américain TMZ vient de révéler un incident l’ayant poussé à ne plus s’afficher en public avec son précieux bijou. Le rappeur s’est jeté dans la foule lors d’un concert au festival Rolling Loud et un spectateur a tenté de lui dérober son bijou, heureusement pour lui, il a réussi à reprendre l’objet mais a décidé pour le moment de ne pas le remettre en place. “Lorsque j’ai fait mon concert à Rolling Loud, j’ai sauté dans la foule, et quelqu’un me l’a arraché. Mais ça va bien, je me sens bien car j’ai toujours le diamant” a-t-il expliqué sur cette anecdote. Il ne devrait donc être pas être prêt à remonter sur scène avec son diamant pour éviter de prendre des millions de dollars.