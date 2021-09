Naps et Wejdene : c’est officialisé

La connexion entre Wejdene et Naps confirmée ! Le rappeur marseillais qui vient de sortir l’album “Les mains faites pour l’or” au mois d’avril dernier vendu à un peu plus 100 000 exemplaires (certifié disque de platine) sera bientôt de retour avec un nouvel opus et une collaboration inédite en compagnie de la jeune chanteuse révélée au grand public en début d’année dernière avec son tube “Anissa”, Wejdene.

Le single “La Kiffance” a été l’un des hits de l’été 2021 avec le single “Petrouchka” de Soso Maness. Le clip du morceau cumule aujourd’hui plus de 83 millions de vues sur YouTube et a été certifié double single de diamant. Naps compte bien continuer de surfer sur la vague de ce succès avec la sortie de son septième album de sa carrière intitulé “Best Life “dont il a annoncé la préparation au mois de juin. L’artiste vient de dévoiler des nouvelles informations sur ce projet comme la tracklist avec une invitée inattendue, la protégée de Feuneu, Wejdene.

Wejdene et Naps réunis pour un futur hit ?

Au début du mois d’aout dernier, l’interprète de La Kiffance a présenté la pochette et le nom de cet opus en annonçant l’arrivée prochaine du premier clip. Récemment aperçu par des fans, dans un véhicule d’une auto-école dont les images ont fait le buzz sur les réseaux, Naps vient de donner des précisions sur cet album via son compte Instagram. Le premier clip “Best life” sera disponible ce vendredi, le projet comporte, 19 morceaux. Du côté des featurings, Sofiane et Kalif Hardcore sont présents sur “Chicha Kaloud”, ce dernier figure également avec SCH et Jul sur “Avengers”. Gims est invité sur le single éponyme de l’album, le chanteur de son label, Ivory est également présent mais le nom du morceau n’est pas noté sur le tracklisting et enfin Wejdene est en featuring pour le single “Chiron”.

Ce dernier morceau a suscité le plus de commentaires sur les réseaux. Une connexion surprise entre les deux artistes qui s’annonce comme un futur tube en puissance et pourrait bien tourné en boucle à la radio dans les prochains mois. En attendant rendez vous vendredi prochain sur les plateformes de streaming et Youtube pour découvrir la collaboration inédite entre Naps et Gims. Meugui a d’ailleurs dévoilé un court extrait du titre il y a quelques semaines sur ses réseaux avec une vidéo en studio en compagnie de l’artiste Marseillais et en répétant “Best Life” en commentaire de la séquence afin de faire monter l’attente.