Validé 2 : Apash est bien mort, ce nouveau teaser le confirme

Les choses se précisent pour la saison 2 de Validé et la mort d’Apash dans le dernier épisode est bien confirmée dans une bande annonce. Hatik avait déjà confié ne pas avoir participé au tournage de la suite de la série réalisée par Franck Gastambide mais cela aurait pu être une manière détournée de surprendre les spectateurs tout en laissant planer le mystère sur le sort réservé au personnage principale da la saison 1.

Attendue avec beaucoup d’impatience, la première bande annonce de Validé est enfin là et va encore faire monter la pression avant la sortie programmée pour le mois d’octobre prochain de cette suite. Canal Plus vient de poster ce teaser sur la compte Youtube et les réseaux sociaux de la chaine cryptée mais n’a pas encore dévoilé la date de diffusion exacte du premier épisode de la saison 2. Concernent l’intrigue quelques nouvelles informations sont désormais connues comme celle concernant le destin d’Apash dont la fin de la saison 1 met en scène sa mort supposée dans une fusillade.

Validé 2 rend hommage à Apash !

“Mais en fait, je suis grave mort.” au mois de février dans l’émission “C à vous” diffusée sur France 5, Hatik avait confirmé le décès de son personnage dans Validé mais aperçu sur le tournage d’un épisode de la seconde saison, les fans espéraient encore le revoir dans cette suite. “A moins que tu arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué” a ensuite ajouté dans un entretien à 20 Minutes l’interprète du rôle d’Apash.

Cette bande-annonce révèle la mort brutale d’Apash, ses compères (William, Brahim et Dj SNO) vont rendre hommage à son personnage avec la création d’un label à son honneur nommé “Apash Music” et ils vont partir à la recherche d’un nouvel artiste, Sara incarnée par Laetitia Kerfa, elle va tenter de se faire une place dans le rap game. Au casting de cette suite le public va retrouver les acteurs de la saison précédente Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Hakim Jemili, Franck Gastambide, Sam’s, Bosh, Youssef Hajdi, Sabrina Ouazani et des nouveaux noms au casting tel que Rohff, YL, Dinos, Soolking, Kofs et Said Taghmaoui.