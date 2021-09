Sadek caresse sa poitrine pour chauffer Booba, “Je te plais bébé…”

Sadek vient tourner en ridicule son embrouille avec Booba dans une vidéo totalement improbable dans la story de son compte Instagram. En attendant la confrontation entre les deux artistes qui devrait avoir lors de la venue prochaine de B2O à Dubaï pour un showcase, les hostilités se poursuivent chaque jour sur les réseaux sociaux et ce vendredi leur clash a encore atteint un nouveau seuil avec des nombreux rebondissements.

Après les attaques sur la vie privée, Booba a mis en ligne des images du fils de Sadek âgé de 1 an, ce dernier a répliqué avec des photos de la famille de Elia Yaffa de son vrai nom. Les deux ennemis se sont ensuite encore taclés par des publications interposées sur les réseaux aujourd’hui. Le DUC a d’abord affirmé que Sadek a déposé une plainte “pour menaces et divulgation d’infos personnelles”, ce qu’il a formellement démenti avant d’annoncer dans la foulée la sortie d’un diss-track contre Kopp intitulé “Élie-Zabeth” (en référence au véritable prénom de Kopp) en dévoilant le visuel de ce morceau mais sans donner la date de sortie du single. “T’as raison en vrai , je vais tout poukave mais pas comme tu crois” a-t-il ajouté comme message à cette annonce.

Sadek affirme que Booba est attiré par les hommes…

Alors que Kopp a encore affiché l’enfant de Dek-Sa dans plusieurs stories afin de lui demander d’être davantage présent pour son fils au lieu, le rappeur du 93 a balancé des dossiers au sujet de l’ancienne compagne du DUC en affichant des photos d’elle. “Et en plus de ça je dois gérer un adolescent de 45 ans , qui n’as aucune foi ni limites , Bordel jojo tu t’es mis dans un sacré pétrin” a-t-il ironisé sur Twitter concernant la situation actuelle de ce conflit.

Johnny Niuum s’est ensuite filmé sur une plage de Dubai en étant torse nu et en se caressant la poitrine pour se moquer de Booba dans une scène assez insolite. “Je te plais, un homme avec des ‘iens’, c’est ça que tu veux ou une femme avec un z*zi ? Je te plais, c’est ça ! Tu me veux ! faut que tu payes mon grand comme tu l’as toujours fait” commente-t-il dans la séquence en ajoutant les légendes “C’est plus booba, c’est bébé” et “Je te plais bébé” ainsi que des émojis mort de rire.

Sadek n’hésite pas à s’amuser de ce clash. Reste désormais à savoir si l’un des deux protagonistes va lâcher l’affaire ou non en attendant une éventuelle rencontre dans un face à face à Dubaï.