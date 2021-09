Booba affiche le fils de Sadek, il réplique avec des photos privées de B2O

Des images compromettantes et intimes, Booba et Sadek vont-ils trop loin ? Ils s’attaquent désormais aux familles sans aucune pitié l’un pour l’autre après avoir validé le choix de s’expliquer en face à Dubaï, une nouvelle limite vient d’être atteinte dans cette guerre entre B2O et Dek-Sa. Les deux rappeurs poursuivent les attaques sur les réseaux et maintenant ils n’hésitent plus à balancer des images de leur vie privée respective.

De tous les clashs face à Gims, Kaaris, Rohff, La Fouine ou encore Damso, Booba a trouvé cette fois un adversaire qui ne lâche rien et répond à chaque publication sur les réseaux. Après avoir accusé Sadek d’avoir des problèmes psychologiques en publiant une photo de lui avec sa mère, ce dernier a répliqué avec des nombreuses insultes et en laissant peser une menace sur le prochain concert du DUC en région Parisienne. Dans la foulée B2O a annoncé avoir booké une date pour un show à Dubai, l’occasion de rencontrer en face Dek-Sa qui a validé cette proposition.

Booba vs Sadek : La tension est palpable !

Mais Booba a ensuite relayé une vidéo privée du fils de Sadek dans une mini-voiture. “Bonjour les amis , c’est parti trop loin , mettre mon fils de 1 an dans sa story , justifiera tout ce qui se passera derrière , bonne journée à tous. Ps : les sorciers sont fait pour être brûler” a réagi l’artiste originaire de natif de Neuilly-Plaisance très énervé avant de balancer des photos sur les membres de la famille de son rival ainsi que de la mère de ses enfants en train d’embrasser un inconnu. “Pas très Covid tout ça. La reine des p#tes heu pardon pirates”, “Je vais t’apprendre à mettre mon fils dans nos histoires de clochard je vais t’enculer partout” a-t-il ajouté en légende.

“Dans la famille Pirate je demande le frère !!! Wallah que tu Rapperai pas vous auriez ouvert un cabinet de comptable à deux” a poursuivi Sadek avec un cliché du frère de son ennemi puis de continuer avec ce qui semble être le père de Booba, “Tu peux mettre toute ma famille en story , je te propose de jouer à comparons nos familles , t’as plus de limites moi non plus. Vous l’avez reconnu c’est le Roi des pirates ??? Yaffa Snr” a-t-il conclu.

