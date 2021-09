Soso Maness, rappeur sincère et engagé ! La fausse polémique lancée par les politiques

Jusqu’ou va la liberté d’expression d’un artiste ? Soso Maness s’est retrouvé malgré lui en plein scandale suite à la diffusion d’un extrait de son concert à la Fête de l’Huma, Le rappeur est ciblé par l’extrême droite, les syndicats de police et Gérald Darmanin pour avoir usé de sa liberté d’expression ainsi que sa liberté artistique sur scène.

Un artiste en France a-t-il encore le droit de chanter son désamour de la police ? Suite à l’emballement médiatique autour de l’extrait vidéo de quelques secondes du concert de Soso Maness à la Fête de l’Humanité le week-end dernier qui a mis le feu à Twitter et a suscité l’emballement des politiques, la question est aujourd’hui d’actualité. Les médias généralistes ont rapidement relayé en masse les déclarations pour condamner les images de l’artiste Marseillais sur scène avec la foule en train de reprendre en chœurs “Tout le monde déteste la police”.

Dans sa carrière, Soso Maness a souvent tenu un discours sincère et engagé

Dans la séquence qui fait débat mise en ligne sur Twitter par le journaliste Taha Bouhafs, la foule de la Fête de l’Humanité réagit suite au titre “Interlude” de Soso Maness extrait de l’album “Mistral” paru au mois de juin 2020 dans lequel il parle précisément des méfaits de la BAC Nord à Marseille, l’histoire fait aussi l’objet d’un film éponyme réalisé par Cédric Jimenez sorti au mois d’août. Le morceau dépeint les violences policières des forces de l’ordre marseillaises, en particulier la BAC, il a inspiré le clip réalisé par Sofreshprod disponible sur la chaine Youtube du rappeur

Au mois de mai dernier, Soso Maness s’est d’ailleurs exprimé concernant la police dans l’émission de Guillaume Pley le QG animée avec Jimmy Labeeu. L’interprète de Petrouchka s’est exprimé à ce sujet dans un débat face à un agent du GIGN.

Le journaliste Taha Bouhafs a également tenu a apporté son soutien à l’artiste après la publication de la vidéo, “Gros soutien à @sosomaness ciblé par l’extrême droite, les syndicats de police et darmanin pour avoir usé de sa liberté d’expression et sa liberté artistique. Oui un artiste en france a le droit de chanter son désamour de la police. Et ce ne sera ni le premier ni le dernier.” a-t-il tweeté. Il a précisé que la séquence a été signalée par les autorités françaises comme violant la loi mais n’a pas été supprimée du réseau social.