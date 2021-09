Sadek refuse le face à face avec Booba dans TPMP et se défend avec Kaaris

Sadek et B2O prêts à s’affronter sur le plateau télé ?

Cyril Hanouna veut une rencontre physique entre Booba et Sadek dans TPMP mais ce dernier refuse catégoriquement et lui rappelle l’épisode du coup de fil avec Kaaris. Chaque jour un nouveau rebondissement dans les clash entre le DUC et Dek-Sa vient faire l’actualité. après l’annonce d’une confrontation en direct dans la célèbre émission diffusée sur C8, le rappeur originaire de la Seine-Saint-Denis a finalement décliné l’invitation car il n’en accepte par les termes.

Cyril Hanouna a tout d’abord révélé la présence de Booba dans l’émission Touche Pas à Mon Poste du 20 septembre dans la foulée de cette annonce la rumeur a circulé sur les réseaux de la participation de Sadek. Une information confirmée par celui-ci mais en précisant qu’il a accepté la proposition pour y participer par téléphone et qu’il ne sera pas physiquement sur le plateau télévisé. Rapidement, Kopp a regretté le fait que son rival ne soit pas présent en face de lui sur le plateau.

La confrontation physique refusée par Sadek

L’affaire visiblement conclue entre les différents protagonistes, Dek-Sa a même remercié Hanouna sur Twitter pour cette invitation après l’avoir eu au téléphone. Mais quelques heures après ces déclarations, l’auteur du titre “Madre Mia” a révélé un SMS de l’animateur dans lequel il refuse que sa participation se fasse par téléphone et que sa venue n’a visiblement encore rien d’officielle pour le moment. “Frère c’est quoi cette histoire de téléphone ? Si tu veux, je t’invite quand tu veux dans l’émission mais je ne fais pas de téléphone. Si tu veux je peux passer un message mais pas de tel. Et Booba c’est un bon tu te trompes crois moi” peut-on lire sur la capture d’écran du message.

TPMP, une dictature télévisée !

“J’ai encore gagner, ça fait 3-0 la quand même pas de chant pas de bagarre pas de téléphone. Je vous laisse entre vous juste parlez pas de moi sans moi , t’es prévenu frero des frèros du frero des frero des frérot au frero” a commenté Sadek en dévoilant ce message d’Hanouna tout en le mentionnant. Il semble donc avoir abandonné l’idée de participer à TPMP avant de rappeler la différence de traitement entre lui et B2O. En effet au mois de janvier 2019, Kaaris s’était fait “piéger” par l’animateur qui a appelé en direct Kopp pour essayer de réconcilier les deux rappeurs mais la tentative s’est conclue comme un total échec. “La dictature télévisée a son paroxysme , même en Corée du Nord ça se passe pas comme ça, Cyril hanouna, tpmp. Je ne comprends pas, il est pas au téléphone là ?” a déploré Johnny Niuuum.

