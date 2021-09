Booba en couple avec Céline Dion ? B2O s’en amuse !

Booba réagit à une folle rumeur lancée sur le web sur une supposée relation avec Céline Dion. Des médias ont lâché une fake news totalement folle annonçant que l’ancien membre du groupe Lunatic serait en couple avec la célèbre chanteuse Canadienne et il n’a pas manqué de réagir avec beaucoup d’humour à un article sur cette invraisemblable information.

Très actif sur les réseaux sociaux, rien n’échappe à Booba et il n’a pas raté cette rumeur que quasiment personne n’a remarqué pour ajouter son commentaire. Un site people peu scrupuleux sans doute en manque de buzz a publié un article pour révéler que B2O est en couple avec Céline Dion. Sans aucun réel fondement, les médias comme Arcadi et LeGossip ont repris l’information et ils se basent sur le fait que la chanteuse de 53 ans a fait récemment une escapade en Floride, État du sud-est des États-Unis où réside Élie Yaffa de son vrai nom depuis plusieurs années, à Miami très exactement tout en citant comme source un “magazine people” sans préciser son nom.

L’article ne cite évidemment aucune source crédible. “Céline Dion et Booba amoureux, inséparables à Miami, une vértié ahurissante” peut-on lire sur le titre de l’article partagé par B2O dans une story Instagram. “Depuis quelques temps, une rumeur circulait que Céline Dion avait trouvé l’amour dans les bras du rappeur Booba. Vraie ou fausse ? On vous dit tout.” décrit la suite de la publication. La rumeur a bien fait rire Kopp, “J’irai cherché ton coeur” a-t-il commenté ironiquement avec beaucoup d’humour en faisant référence au texte du morceau “Pour que tu m’aimes encore” de la chanteuse.