“Ceux qui écoutaient Lacrim, ils écoutaient aussi Jul” affirme Lacrim

Lors la sortie du quatrième volet de sa mixtape RIPRO, Lacrim s’est confié sur sa collaboration avec Jul à l’occasion d’une interview avec Mouloud Achour dans son émission Clique pour assurer la promotion de ce projet. A cette occasion Karim Zenoud a donné son avis sur le rappeur Marseillais et a comparé son public à celui du J qui n’est pas très différent selon lui.

En 2014, Jul et Lacrim ont collaboré ensemble pour la première fois sur le titre “Du Nord au Sud” mais le single n’est jamais sorti sur les plateformes de streaming. En 2020, les deux rappeurs se sont retrouvés pour un morceau issu de “R.I.P.R.O, volume 4” produit par AriBeatz nommé “Éric Cantona” en référence au l’ancien joueur de football du même nom originaire de Marseille. El Tigre est revenu sur ce featuring avec le J dans un entretien pour Clique notamment concernant les auditeurs des deux rappeurs.

Jul et Lacrim ont le même public !

“Tu as fait plein de featurings et il y en a un avec Jul, qui est vraiment. Et c’est étonnant parce qu’à la base Jul et Lacrim c’est vraiment pas les mêmes choses. Comment vous avez réussi à vous accorder tous les deux ?” a questionné Mouloud Achour. “C’est archi simple, je vais dire pourquoi. 2014, 2015, il n’y a pas beaucoup de mecs qui prennent la place. Moi je sais qu’à cette époque là, il y avait beaucoup de Jul et beaucoup de Lacrim.” a commencé à déclarer Lacrim avant de poursuivre. “Ce que je sais c’est que tous les mecs qui écoutaient Jul, ils écoutaient aussi Lacrim. Tous les mecs qui écoutaient Lacrim, ils écoutaient Jul, même si on avait deux rap différents.”.

Lacrim a ensuite expliqué, “Je sais que de Paris, Belgique, Hollande, ils kiffaient Jul et je sais qu’ils kiffaient Lacrim. Donc en faite, ce n’est pas difficile de nous remettre. Dans la même voiture, on écoute deux artistes différents.”. Il s’est ensuite exprimé sur l’enregistrement de leur morceau commun, “Je lui ai envoyé la prod, il a rappé. C’était facile, en vrai quand tu écoutes, il y a un bon équilibre, tout est bien. On ne s’est même pas posé la question.”.

