Soprano, Jul, Alonzo rendent hommage à René Malleville

Les rappeurs Marseillais rendent un vibrant hommage à René Malleville ! Soprano, Jul, Alonzo ont réagi à l’annonce ce dimanche du décès du supporter iconique de l’OM et ancien chroniqueur dans l’émission Touche Pas Mon Poste. Il avait révélé publiquement sa maladie au mois d’août lorsqu’il a débuté une chimiothérapie pour lutter contre un cancer du pancréas et du foie.

La ville Phocéenne est en deuil

Passionné de football et supporteur invétéré de l’Olympique de Marseille, René Malleville s’est fait connaitre pour ses coups de gueule dans les analyses de chaque match de l’OM avec « La minute de René ». “Bien plus qu’un supporter. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de René Malleville. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à sa famille” a annoncé avec tristesse le club phocéen ce dimanche. Le célèbre porte-parole des footeux de la ville de Marseille est mort à l’âge de 73 and d’un cancer.

Un monsieur au grand cœur nous a quitté, les hommages se sont multipliés depuis l’annonce du décès de René Malleville. Des nombreuses personnalités lui ont rendu un dernier hommage comme les rappeurs Marseillais, Soprano, Jul ou encore Alonzo.

