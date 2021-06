Alors qu’il vient tout juste de sortir son nouvel album solo “Demain ça ira“, le quinzième de sa carrière, Jul prépare déjà la suite avec une grosse surprise qui semble s’annoncer pour les prochains mois, la volume 2 de sa compilation 100% Marseille, 13’Organisé.

Après le succès fulgurant du projet l’année dernière porté par le morceau Bande Organisée, Jul semble prêt à récidiver l’initiative de cette compilation regroupant 50 rappeurs originaires de la ville Phocéenne et préparant également la suite de son tube de l’été 2020 récemment certifié triple single de diamant le tout dans un temps record alors que le clip totalise désormais le chiffre astronomique de plus de 317 millions de visionnages sur sa chaine Youtube.

Au mois d’avril dernier pour faire monter la pression, Naps et Kofs avaient déjà donné quelques indices sur cette suite lorsque Alonzo a fait part de son envie de participer au volume 2 de 13’Organisé dans une interview, ils avaient confirmé à cette occasion que le J prépare une surprise et qu’il va l’annoncer lui même.

“La suite est en chantier, mais un bon chantier. Un bon démarrage de chantier. On a le terrain, on commence à tout placer bientôt. Je n’ai pas de date prévue mais c’est dans l’année.“ vient finalement de révéler Jul dans une interview pour la radio Mouv’ sur une seconde édition de Bande Organisée qui sortira donc bien au courant de cette année.

Jul s’est ensuite confié sur le succès de 13’Organisé, “Ça a mis en avant Marseille, ça fait du bien. Tu le ressens dans les classements, les albums… Les rappeurs se donnent à fond. Ils ont vu que vraiment ça peut faire quelque chose Marseille.” a-t-il expliqué avant d’ajouter “On est là, il y a plein de talents, on n’a pas trop de médias, c’est un peu plus dur pour nous. Depuis le projet, les gens vont plus en studio, les rappeurs sont plus ensemble, ils font des connexions avec des Parisiens, des Lyonnais, des Italiens…”. Il a ensuite conclu “Franchement, je suis content et je souhaite la même réussite à tout le monde.”.