Le Classico Organisé sans Booba, B2O réagit en se comparant à Ronaldo

Un nouveau clash pour B2O ? Le Classico Organisé s’annonce comme l’événement rap de ses prochaines semaines sauf que Booba ne figure pas sur la longue liste des artistes de la région Parisienne invités pour représenter le PSG sur ce projet mis en place par Jul. Il a donc décidé de faire part de son avis sur son absence en se comparant à Cristiano Ronaldo.

B2O ne passe à côté d’aucune actualité sur le rap français. L’impressionnante liste des rappeurs présents sur la nouvelle compilation de Jul avec plus de 150 noms vient de tomber ce mardi sauf que Kopp est absent ce qui n’a pas manqué de l’agacer en apportant son explication. « Et by the way, un classico sans CR7 ne sera jamais un classico mais un clachico » a-t-il mis en légende dans une story Instagram en postant le visuel de présentation du Classico Organisé sur lequel s’affiche tous les noms des rappeurs invités tout en plaçant un tacle à Rohff sur sa dentition.

La réaction piquante de Booba aux invités du Classico Organisé

En embrouille avec Gims, Kaaris, Rohff et Sofiane qui eux sont tous conviés par Jul sur cet album commun entre les rappeurs Marseillais pour représenter l’OM et les Parisiens pour représenter les couleurs du PSG. Booba ne précise pas s’il a été invité ou non sur ce projet mais en tout cas il n’y participe pas. La connexion aurait d’ailleurs été assez compliqué à mettre en place en raison de ses rivalités avec les artistes cités ci dessous mais pourtant Kopp a toujours affiché son soutien au J.

En effet à plusieurs reprises, il s’est affiché en train de prendre la pose en faisant le célèbre signe des mains pour former les lettres J, U et L afin de dédicacer l’interprète du tube Tchikita comment récemment dans une interview avec Julien Beats à l’occasion de la promotion de son dernier album Ultra. Lors de cet entretien au mois de mars, le DUC a révélé qu’il devait un featuring avec Jul il y a quelques années mais finalement cela n’a pas pu se faire, aujourd’hui il ne se voit plus réaliser une telle collaboration en se expliquant que « C’est pas trop mon délire ça collerait pas trop je pense ».