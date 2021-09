Gims ridiculisé par Booba pour sa dernière pub, il prend cher !

Booba s’est de nouveau attaqué à Gims sans aucune pitié. Le Boss du Rap Game n’a pas de répit ces derniers temps en plus de son actualité musicale il poursuit non-stop ses clashs notamment celui avec Sadek et sera prochainement sur le plateau télévisé de TPMP. En attendant, Kopp vient de critiquer la dernière campagne de publicité de Meugui avec Vitaa.

Cette fois-ci c’est donc Gims qui a pris très cher. Le rappeur de la Sexion d’Assaut qui vient tout juste d’annoncer cette semaine un nouveau morceau du groupe Parisien ne répond plus aux provocations de B2O depuis des longs mois mais cela ne l’empêche pas de continuer le clash. Booba a publié sur Twitter une vidéo de Meugui en train de faire une prière accompagnée de l’extrait audio ou il révèle avoir demandé à H Magnum et sa femme DemDem de prier avec lui pour l’anéantissement de Kopp. “Quelqu’un peut me dire pourquoi maître Gims prie sous l’eau??” commente avec ironie l’ancien membre du groupe Lunatic.

Booba se moque encore de Gims : Personne t’écoute !

D’après Booba, Gims aurait des problèmes financiers et il a ensuite poursuivi les charges contre son rival dans des stories du compte Instagram de La Piraterie pour sa moquer de sa publicité avec Vitaa. Le rappeur du 75 est devenu l’égérie du Reno 6, un nouveau modèle de smartphone de la marque OPPO, un tacle destiné à en remettre une couche sur des supposés soucis d’argent de ce dernier.

“Gims allez un petit peu de promo vu que tu peux rien faire seul… obligé de feater avec le moyen orient pour tenter de scorer… association avec Vitaa vraiment ? ça t’apprendra à prier à l’envers t’es fini, personne t’écoute. A aucun feu rouge… Nous on va enchainer là” a-t-il ensuite commenté dans une story. Il s’est aussi amusé à imiter Gims au sujet du choix de cette collaboration. “J’ai accepté car c’était la Hess j’avais tout essayé, les canettes les chichis les beignets, les albums 100% rap sans rap. On prenait des photos de le jet priveeyyy au sol mais on le voyait jamais décolleyyy c’était pour bluffeeyyy…”. Meugui n’a pas été touché et est resté indifférent aux accusations.