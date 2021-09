Sofiane, la véritable raison de son refus de participer à « Validé » révélée

Sofiane a refusé de rejoindre la casting de la série « Validé ». Si ce choix peut surprendre, Franck Gastambide vient de révéler la raison exacte de cette décision. Pour présenter la sortie de la saison 2 de sa série sur le rap français, le scénariste du film Taxi 5 et de Pattaya a parlé de cette suite face aux caméras du média Booska-P, il s’est expliqué sur les rappeurs absents du projet tel que Fianso.

On sait pourquoi Sofiane n’est pas dans « Validé »

Tout comme Booba mais pour une raison bien différente Sofiane n’a pas accepté d’interpréter son propre rôle dans la série de Franck Gastambide et d’ajouter son nom à la longue liste des noms des rappeurs invités. En 2019, Fianso a pourtant fait ses débuts à la télévision sur Canal+ dans le rôle de Nazir Nerrouche pour la série « Les Sauvages » réalisée par Rebecca Zlotowski et Sabri Louatah sur un scénario basé sur les romans écrits par ce dernier nommé entre 2012 et 2014.

Malgré cette grande première réussie, Sofiane n’a pas souhaité apparaitre dans une nouvelle série de la chaine cryptée ce que regrette Franck Gastambide qui a pourtant tout tenter pour essayer de le convaincre mais sans succès. Le rappeur du 93 a tenu à donner la raison pour laquelle il n’a pas accepté l’invitation en adressant un message au réalisateur. Il n’a pas voulu se retrouver dans une autre série de Canal Plus car « il veut Canal plus« explique le réalisateur français qui valide totalement cette façon de penser. Fianso à d’ailleurs tenu à féliciter celui qui s’est fait connaitre avec le Kaïra Shopping pour la réalisation de « Validé », « Il a eu l’élégance m’envoyer un message pour me dire : ‘bien ouej’ « a-t-il confié en précisant qu’il n’y pas d’animosité entre eux.