Quand Sofiane a retourné l’émission d’Ardisson sous le regard paniqué de Dechavanne

Au mois de juin 2017, en pleine promotion de son album « Bandit Saleté« , Sofiane avait marqué les esprits avec une entrée fracassante sur la plateau télévisée de « Salut Les Terriens » de Thierry Ardisson pour interpréter en live les singles « Toka » et « Marion Maréchal« . La séquence avait créé un certain malaise auprès des invités de l’émission comme Christophe Dechavanne très inquiet à l’apparition de Fianso et de ses acolytes.

L’année 2017 a marqué un tournant de la carrière de Sofiane notamment avec le tournage polémique du clip « Toka » (54 millions de vues) pour lequel il avait bloqué l’autoroute A3 quelques minutes afin de se poser en plein milieu de la route prendre tranquillement un café ce qui avait causé des énormes embouteillages. En plus de ce coup d’éclat, Fianso s’était fait invité la même année par Ardisson dans son émission pour un live sauf qu’il est arrivé sur le plateau avec toute son équipe.

Le coup de force de Sofiane en direct à la TV

A l’époque de la sortie de son premier album, Sofiane s’est démarqué comme étant un maître du coup de force médiatique comme l’atteste cette performance surprise dans « Salut les terriens ». Une prestation sous le regard paniqué de Christophe Dechavanne ou encore d’un Laurent Baffie très surpris de la prestation du rappeur français au contraire d’un Thierry Ardisson très à l’aise en train de s’ambiancer sur le medley de Fianso.

Une séquence animée par la présence d’une vingtaine d’amis du rappeur du 93 sur le plateau qui ont profité de l’occasion pour serrer quelques mains. Depuis Sofiane s’est quelque peu assagi et la promotion de son dernier album en date intitulé « La Direction » a été plus discrète.