Sofiane – La Direction

Découvrez le nouvel album de Sofiane nommé “La Direction” disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce vendredi 21 mai 2021.

Un projet de 13 morceaux avec plusieurs invités tel que SCH sur le single “American Airlines” dont le clip cumule plus de 13 millions de vues, Soolking pour le morceau “Nouveaux parrains” avec plus de 7 millions de visionnages sur Youtube pour le clip et sur trois titres inédits, Sifax avec “Bout de papier”, ZeGuerre sur “C’est la loi” et enfin Kenem pour “J’te raconte pas”.

Il s’agit du troisième album solo de la carrière de Sofiane après les succès de “Bandit Saleté” en 2017 et “Affranchis” en 2018. Les deux projets ont franchi le cap des 100 000 ventes pour obtenir la certification de disque de platine.

Tracklist de l’album : La Direction

1. Zidane

2. American Airlines (Feat. SCH)

3. Attrape-moi si tu peux

4. XIII

5. Monsieur Alexandre

6. Bout de papier (Feat. Sifax)

7. I.R.F

8. Traumatisé

9. Case départ

10. Nouveaux parrains (Feat. Soolking)

11. C’est la loi (Feat. ZeGuerre)

12. J’te raconte pas (Feat. Kenem)

13. Windsor