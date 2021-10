Marc Blata accuse Gims et Dajdu d’être des imposteurs et de le menacer

Décidément le récent cadeau offert par Gims à DemDem ne cesse de faire parler. Meugui vient de payer à sa femme une splendide Lamborghini Urus Mansory d’une valeur d’un demi-million d’euros à sa femme sauf qu’il s’est rapidement retrouvé sous le feu des critiques de Booba et Marc Blata, ce dernier a ensuite également ciblé Dadju l’accusant de mentir sur le modèle de sa voiture.

Après la vidéo de Demdem en train de découvrir son nouveau bolide, Marc Blata a dénoncé le fait que selon lui cette version est fake affirmant qu’il s’agit d’un modèle classique de Lamborghini et non d’une édition spéciale bien plus cher comme l’assure Gims. L’influenceur a même posté dans la story de son compte Instagram une vidéo explicative dans laquelle il démontre dans les détails les raisons pour lesquelles ce modèle n’est pas une vraie Mansory selon lui. Des propos relayés par Booba avant que Meugui ne réponde à tous ce monde en affichant un message du préparateur automobile pour le féliciter de cette achat sauf que le candidat de télé-réalité prétend que le copie d’écran est un montage.

Marc Blata menacé après avoir parlé sur Gims et Dadju

Marc Blata a ensuite réagi à la récente story de Dadju dans laquelle il se fait livrer une voiture de luxe du préparateur automobile allemand Brabus en compagnie de Gims pour pouvoir « s’acheter du pain » et « emmener les enfants à l’école » comme s’en amuse le mari de Demdem dans la séquence. Comme pour l’auteur du tube « Bella », le Youtubeur a fait une vidéo pour longuement énuméré toutes les différences entre un véhicule préparé par Brabus et celui acheté par le Prince Dadj pour démontrer que se sont des menteurs selon analyse car il y a plusieurs incohérences.

Les deux rappeurs n’ont pas répondu aux déclarations de Marc Blata sur Instagram mais ce dernier s’est ensuite filmé en déclarant avoir reçu des menaces et des coups de pression depuis 24 heures suite à ses dernières vidéos sans citer les noms de Gims ou Dadju. Le blogueur explique voir eu plusieurs appels pour le mettre en garde d’arrêter de parler, il révèle que des personnes veulent lui faire du mal tout en expliquant avoir les preuves pour démontrer ses accusations. Il commente aussi ne pas être dans le rap game et qu’il apprécie la musique de Rohff, Booba ou encore de Meugui.