Sexion D’Assaut : Gims annonce une très bonne nouvelle

La sortie très attendue d’un nouveau morceau de la Sexion D’Assaut semble enfin approcher selon Gims. Meugui avait pourtant confié il y a quelques mois que le groupe Parisien ne sortira pas d’inédit mais fera uniquement un retour sur scène pour une tournée avant que Black M ne confirme cette déclaration en évoquant des problèmes de contrat avec le patron du Wati B, Dawala mais il vient d’y avoir un énorme rebondissement.

Gims fait monter la pression

Au mois de juin dernier, Black M et Gims ont affirmé que l’album Le Retour des Rois attendu depuis 2013 ne sortira finalement jamais. Après l’annonce du retour de la Sexion D’Assaut pour une tournée à travers toute la France et en Suisse, les fans ont pourtant espéré enfin découvrir ce projet, “C’est sûr et certain, il n’y aura pas de prochain album de la Sexion d’Assaut” a déclaré Meugui pour mettre fin aux espoirs du public avant que Black M ne consolide cette affirmation, “C’est mort mais c’est pas de la faute de la Sexion. Si ça tient qu’à nous, let’s go”.

Selon les dernières déclarations des deux rappeurs un conflit contractuel entre Gims et le label Wati B dirigé par Dawala de la Sexion D’Assaut qu’il a quitté en 2016 pour rejoindre TF1 sous le label Play Two afin de poursuivre sa carrière en solo bloque la parution du prochain album du groupe Parisien.

Le grand retour de la Sexion D’Assaut

Après plus de huit longues années d’absence la Sexion D’Assaut s’apprête donc tout de même à enfin sortir un titre inédit. En effet Gims a confié dans une interview pour GQ France qu’un nouveau single sera disponible avant leur tournée dont la première date de concert est prévue pour le 23 mars 2022 et sa sortie est imminente. “Ce que nous avons prévu avec la Sexion d’Assaut, c’est d’abord de sortir un single. Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent.” a révélé l’interprète du tube Bella avant de préciser, “C’est un signal, il s’agit de prévenir les gens que nous sommes bien là, que nous sommes de retour. Et tous les membres du groupe seront de la partie, sans exception.”.

C’est donc bien confirmé ! L’attente des fans va bientôt être comblée avec un retour au grand complet de la Sexion pour le plus grand bonheur des auditeurs de rap français.