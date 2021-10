L’incroyable demande de PNL pour leur Planète Rap

Une histoire démesurée, à l’image de PNL. L’invraisemblable anecdote remonte à l’année 2015 après la sortie de l’album « Le Monde Chico », Ademo et N.O.S sont invités pour la promotion du projet dans une semaine Planète Rap en compagnie de Fred Musa mais les deux rappeurs ne se présentent pas dans les locaux de Skyrock et envoient à la place un singe.

La séquence avait fait le buzz à l’époque, Fred Musa seul avec l’animal dans le studio de Planète Rap en direct à la radio avec un décor en mode Mowgli. Chaque semaine des rappeurs viennent dans l’émission assurer la promo d’un album à contre courant de ce qui se fait habituellement, le groupe PNL a posé un lapin au présentateur mais Ademo et N.O.S avaient tout de même offert une exclusivité à la radio avec l’inédit « Lion ». A l’occasion d’une nouvelle interview dans l’émission de Lacrem TV, l’animateur de Skyrock s’est confié sur différents sujets dont ce fameux Planète Rap.

Le Planète Rap de PNL aurait été incontrôlable

Fred Musa a révélé une étonnante information sur une demande des deux rappeurs originaires des Tarterêts. PNL souhaitait faire venir un tigre à la place du singe dans le studio de la radio. « Je peux vous révéler un truc : Le planète rap, le premier soir, avant de penser à un singe, ils voulaient m’envoyer un tigre. Au début ils disaient ‘on ne peut pas venir avec un tigre ?’ « a-t-il commenté avant d’expliquer avoir refusé. « Le tigre ! Les gars quand même le tigre ! C’est un peu féroce quand même pour moi, on ne peut pas essayer de trouver le juste milieu en fait ? « .

« Les gros animaux comme ça, je les préfère dans la nature plutôt que de les avoir dans un studio. » a ajouté Fred Musa sur cette anecdote avant de conclure sur le choix final de PNL pour un Chimpanzé, « On est donc parti sur un singe, ce qui me paraissait beaucoup plus sympathique ». L’animateur a également mis en avant le talent des Ademo et N.O.S, « C’est eux qui ont eu l’idée de tous les plateaux de Planète Rap, chaque soir. Pour te dire à quel point ils sont au niveau : ils pensent à tout. C’est vraiment des artistes brillants ».

