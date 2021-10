Booba a-t-il eu une liaison avec Maeva Ghennam ? B2O s’explique

La récente soirée passée entre Booba et Maeva Ghennam a été très animée ! Suite à la diffusion des images de la rencontre entre l’influenceuse et le rappeur du 92i à Dubaï lors d’un showcase, rapidement une rumeur a enflé sur la toile d’une possible relation entre eux et qu’ils auraient fini la nuit ensemble.

Fan de rap français, Maeva Ghennam a assisté au concert de Kopp à Dubaï en compagnie de Marc Blata il y a quelques jours avant de partager le micro avec Booba pour chanter une chanson puis de passer la soirée aux côtés de lui, ce qui a lancé des nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Le DUC a pris la parole pour répondre aux accusations le visant et remettre les choses au clair.

Une nuit torride entre Booba et Maeva Ghennam ?

Booba révèle que Gims aurait menacé Maeva Ghennam suite à la vidéo postée sur Snapchat dans laquelle elle insulte le rappeur de la Sexion D’Assaut en sa compagnie et dément formellement avoir passé la soirée entière avec elle.

« Je suis même pas sorti de l’avion et ça commence à polémiquer. Maitre Gims est énervé, il a menacé Maeva Ghennam (…) Bref, j’ai pas passé la soirée avec Maeva parce qu’elle m’a avoué qu’elle était secrètement amoureuse de Marc Blata (…) Par contre, très gentille fille, on a discuté de la schneck de 12 ans. Je lui ai dit ce que je pensais, elle a très bien compris. » explique Booba dans une vidéo filmée depuis un avion dans laquelle il semble quitter les Emirats Arabes Unis. Une déclaration élogieuse envers la candidate des émissions de la télé-réalité et devrait faire taire les mauvaises langues à son encontre.