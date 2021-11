Feuneu, le manager de Wejdene dégomme les producteurs de l’ancienne école

Feuneu pousse un gros coup de gueule

Après la disparition des réseaux sociaux de sa jeune protégée, Wejdene suite à son élimination de l’émission Danse Avec Les Stars, Feuneu s’est exprimé ouvertement sur son compte Instagram pour s’en prendre aux producteurs de « l’ancienne école ». Il n’a cité aucun nom et a aussi remercié tout ceux qui l’ont aidé.

Notamment grâce au succès de Wejdene, Feuneu a connu une ascension fulgurante en quelques mois mais aujourd’hui il semble déçu du comportement de ses collègues de l’ancienne école selon ses propres termes. Le boss du label Guette Music a décidé de se confer à coeur ouvert sur les réseaux. « Big Up à vous, pour les quelques conseils que vous me donnez chaque jour pour faire avancer la culture et voient en moi juste un young boss qui va faire bouger les choses » a déclaré le jeune chef d’entreprise de 25 ans. Il a ensuite mentionné plusieurs personnalités de l’industrie de la musique et des artistes pour les remercier du soutien. Il nomme notamment Sofiane, Skread, Youssoupha, Pauline Duarte, Joss Stinson ou encore Alassane Konaté.

Le manager de Wejdene démonte une partie des producteurs

« Pendant que les autres anciens me voient en concurrent même un message jamais eux de leur part chacun son délire (je m’adresse aux producteurs de l’ancienne école). Vous allez voir de plus en plus de Feuneu. » continue d’expliquer le manager de Wejdene dans une seconde story avant d’ajouter. « Des producteurs déterminés de partout qui vont faire avancer la culture ! Avec des méthodes de marketing différente que l’ancienne école. Vous voulez être discret c’est vos choix. Nous on est jeunes et ambitieux, on n’a pas 40 piges laisse nous kiffer et voir les étoiles ».

Des producteurs m’ont déçu !

Très agacé, Feuneu a poursuivi son message : « Des producteurs qui se mettent en avant y’en a eux pleins… certains manquaient de charisme, ils ont préféré faire un pas en arrière. On fait les choses bien nous, met nos artistes sur la lune, on reste dans les étoiles pas loin, fait d’abord péter l’artiste avant de penser à nous ! On connait nos priorités. » avant de cibler les directeurs artistiques producteurs. « Les directeurs artistiques producteurs dont j’étais fan de base m’ont déçu. Un m’a négligé, un a parlé sur moi en mal au label. Un m’a carotté mon ancien artiste et un m’a pris pour un con à me proposer des avances de 20k (le mail est toujours en vu d’ailleurs) ».

Feuneu a consenti avoir une attitude parfois arrogante qui peu poser problème mais sans cela ne remettre en causse son travail. « J’admet que parfois je peux paraître arrogant mais les gars, vous êtes assez mature pour différencier l’image du personnel… Vous faites pas avoir comme des haters. T’entendras jamais quelqu’un dire Feuneu, il est arrogant en vrai… Impossible. Laissez pas un iPhone 12 jugez un cœur. J’ai juste besoin de conseils je n’ai pas la science infuse ! J’en apprends tous les jours croyez-moi, vous m’inspirez aussi. N’hésitez pas à me dire quand c’est limite. On est pas insolent on cogite et apprend. Sur ceux… Love à l’industrie » déplore-t-il à la fin de ses propos.