Wejdene : un audio compromettant sur son passage à DALS fuite

La véritable raison de l’élimination de Wejdene dévoilée ?

Wejdene vient d’être éliminée de la onzième saison de Danse Avec Les Stars et depuis elle agite les rumeurs. Très actif sur ses réseaux sociaux avec des millions de fans, la jeune chanteuse a subitement disparu de la toile après une intrigante annonce dans laquelle elle demande de l’oublier, le blogueur Aqababe vient de faire des révélations sur les raisons de son comportement.

« C’était cool, mais oubliez-moi » a commenté Wejdene sur son compte Instagram après la fin de son aventure dans DALS tout en supprimant toutes les photos de son profil. Rapidement les fans se sont inquiétés de ses agissements alors que des informations sur une embrouille avec son partenaire de danse Samuel Texier dans l’émission diffusée sur TF1 ont commencé à circuler. Elle serait « vraiment en conflit avec son danseur » a assuré le journaliste Clément Garin à TPMP, « Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses car il lui reprochait d’être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production » a-t-il confié.

Un audio fuite concernant son clash

Une version confirmée par Aqababe, le blogueur a relayé un fichier audio du témoignage d’un membre de l’équipe de production Danse Avec Les Stars qui se confie sur l’attitude de Wejdene. « On était en répétitions sur le plateau et son danseur, qui est quelqu’un de très simple, réservé et gentil. Il a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. ‘T’es une chieuse, t’es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivée, mais rappelle toi que tu as 17 ans. Ça peut s’arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles’. » commente-t-il.

Pour le moment l’interprète de hit Anissa est restée silencieuse face aux accusations. Elle n’a fait aucun commentaire mais ne cesse d’agiter les rumeurs concernant sa participation à la saison 11 de DALS.